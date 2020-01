Een cv is persoonlijk, bevat een foto én is het begin van een goed gesprek

In deze tijden van LinkedIn en video-solliciteren is een cv méér dan een opsomming van relevante werkervaring en wat personalia. Een cv is méér dan een opsomming van relevante werkervaring en wat personalia. Natuurlijk moet dat er Ja, dat is het nog steeds en dat zal voorlopig ook niet veranderen. Maar een cv is méér dan dat en zelfs in tijden van LinkedIn en video-solliciteren nog altijd belangrijk.