Een dag minder werken blijkt groot succes bij Microsoft Japan

Minder vergaderen

Het bedrijf is enthousiast over de resultaten van de proef. Want ook al werden er in augustus minder uren gewerkt, de productiviteit – gemeten in sales per werknemer – steeg met bijna 40 procent vergeleken met augustus 2018, meldt nieuwszender CNBC. Met het sluiten van kantoren kon het bedrijf bovendien besparen op de elektriciteitskosten – die waren 23,1 procent lager – en werden er 58,7 procent minder printjes uitgedraaid.