‘Een dagdeel kost 595 euro. Als het goed is, heeft het bedrijf mij snel terugverdiend’

SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Erik (48) is interim-professional en geeft bedrijven advies op tal van terreinen, van marketing tot bedrijfsvoering. Hij doet dit werk nu 12 jaar, maar is zijn hele leven al ondernemer.

Wat verdien je?

,,Ik werk vanuit een bv. In principe moet het salaris 45.000 euro per jaar zijn. Het leuke is dat je soms daarboven zit en soms daaronder, omdat je verlies hebt geleden dat jaar. Dat is het risico. Gemiddeld komt het erop neer dat ik 3750 euro bruto per maand verdien. Ongeveer een derde daarvan gaat naar de belasting.”

Blij mee?

,,Ik ben blij met wat ik krijg. Het leuke van je eigen onderneming hebben is dat wanneer je wat harder je best doet, je soms ook wat meer geld kunt verdienen. Ondernemen moet je passie zijn. Ik ben niet een ondernemer die het doet voor het geld, anders was ik wel in de bitcoins gegaan. Ik doe ook weleens een project voor een bedrijf met social impact. Daar ben ik heel de dag druk mee, maar ik krijg er geen geld voor. Toch voel ik me daar dan tevreden over, je doet iets voor de wereld. Geld is handig, maar het is niet het enige.”

Ooit in vaste dienst gewerkt?

,,Nee, eigenlijk niet. Ik ben geboren als ondernemer.”

Waarmee verdien je je geld?

,,Voor het merendeel met coaching en mentorschappen. Bij bepaalde ondernemingen loop ik soms wel vier, vijf jaar mee. Daarnaast heb ik aandelen die in waarde stijgen, maar ook daarmee gaat het soms weleens mis. Dat is het risico. Maar ik investeer ook mijn tijd, kennis en soms mijn ruimte. Dan zeg ik tegen een start-up: ik heb twee bureau’s staan, ga lekker zitten. Op die manier ben ik ook een incubator. Dat soort dingen laat zich lastig in centjes uitdrukken.”

Je doet aan brainstormsessies. Wat is je tarief?

,,Een dagdeel is 595 euro. Dan kom ik bijvoorbeeld bij een bedrijf dat met de marketing vastgelopen is. Of ondernemers vragen mij of ze beter plan A of B kunnen doen. Ik lees me van tevoren helemaal in en tijdens zo’n sessie zie ik soms iets, wat ervoor zorgt dat de omzet van het bedrijf doet stijgen. Daarom is het voor de bedrijven die mij inschakelen een simpele investering, want als het goed is, hebben ze mij binnen een dag alweer terugverdiend.”

Vergelijk je je tarief met vakgenoten?

,,Nee. Ik doe niet aan benchmarking. Nooit zo heel interessant. Ik kan dat nooit één op één vergelijken.”

Hoeveel uur per week werk je?

,,Varieert heel sterk. Veertig uur haal ik met gemak. Zestig vaak ook wel. Vroeger was ik een van die idioten die dacht dat honderd uur normaal was. Tegenwoordig probeer ik het tussen de maandag en de vrijdag te houden. Maar ja, soms ben ik bij een netwerkevent, maar dat ervaar ik niet als werk. Tegelijkertijd is dat ook een valkuil van ondernemers.”

Heb je personeel?

,,Nee. Heel bewust niet. Vroeger heb ik dat wel gehad. Als ik tegenwoordig expertise mis, huur ik iemand in om mee samen te werken en na het project gaan we ieder ons weegs.”

Ben je verzekerd?

,,Ik heb een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Stel dat ik een bedrijf adviseer, maar ze vergeten me de helft te vertellen en zij maken een keuze op basis van dat advies. Voor het geval dat het niet goed afloopt met het bedrijf, heb ik een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Gelukkig werk ik niet in een ziekenhuis waar het gaat om leven en dood.”

Heb je je pensioen geregeld?

,,Ik heb gewoon een pensioenplan-verzekering. Volgens mij was ik 26 of 27 toen ik deze afsloot. Maar ik heb werkelijk geen idee hoeveel ik daar elke maand op stort.”

Ben je niet bezig met geld?

,,Zeker wel. Je financiële dashboard is belangrijk. Als ondernemer ben je Max Verstappen in de raceauto. Je bent coureur en niet een monteur, maar het is wel handig als je ziet dat de olie lekt of dat je een raar geluid hoort. De accountant weet hoe hij alle posten goed verdeelt, maar als ondernemer is het wel handig dat je een helikopterview hebt en weet of de lijntjes omhoog of omlaag gaan.”

Verdient Erik genoeg?

Leeftijd: 48 jaar

Opleidingsniveau: HBO

Functie: Marketing Management

Branche: Industrie

Werkervaring: 12 jaar

Leidinggevend: 0 werknemers



Volgens het Salariskompas is het gemiddelde salaris voor zijn functie 5033 euro voor 40 uur. ,,Klinkt heel aannemelijk in de oren. ,,Vrijheid binnen ondernemerschap laat zich moeilijk in geld uitdrukken.”



