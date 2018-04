Een eigen bedrijf beginnen? Niet twijfelen, maar gaan

Het snackbedrijf van Zakaria en zijn compagnon ontstond vanuit een gemis. ,,Ons hele leven in Nederland aten we al halal frikandellen en kipcorns, maar misten nog een etnische snack. Ik ben zelf Marokkaans, maar hij is Turks. Zo kwamen we op het idee om de Turkse worst sucuk met de frikandel te kruisen.



Bij een productiebedrijf voor halalfrikandellen testten de heren recepten uit. ,,Een fabrikant van sucukworsten was zo gul om ons de formule van zijn kruidenmengsel te geven. We waren wel even bezig om het recept precies goed te krijgen. De worst is namelijk best pittig, niet iedereen kan dat aan. De sucukandel moest de smaak toegankelijk maken voor iedereen.’’



Een jaar later heeft hij een patent op de snack en wordt de sucukandel in snackbars en Turkse winkels verkocht. ,,Door ons eigen succes zijn we wel tegen een logistiek probleem aangelopen. We kunnen zelf niet heel Nederland voorzien. Maar daarvoor zijn we nu een samenwerking aangegaan met een andere partij.’’



Hoe ervaart hij het jonge ondernemerschap? ,,Zo jong vind ik mezelf niet hoor. Maar het is vallen en opstaan. Je loopt altijd tegen dingen aan die je van tevoren niet had zien aankomen. Maar dan is het een kwestie van niet opgeven. Ik geloof in ons product’’ zegt hij. ,,Als ik mensen vertel wat ik doe, snappen ze het vaak even niet. Ze denken dat ik bedoel dat ik een snackbar heb. Dan bellen ze me een dag later, om te vertellen dat ze de sucukandel geproefd hebben en hem heerlijk vinden. Dat is mooi.’’



Heeft Zakaria nog een tip voor wie ook een bedrijf wil beginnen? ,,Laat je niet ontmoedigen door anderen en neem het risico. Ik ben namelijk zo blij dat ik het heb gedaan. Het heeft me ook veel stress gegeven, maar nu pluk ik de vruchten ervan. Heb je een idee? Ik zeg gaan.’’