Een foute kersttrui aan naar je werk. Wie durft?

De foute kersttrui is in opmars. Het o zo warme, maar o zo lelijke kledingstuk is in steeds meer garderobes te vinden. Online stijlgids Dresscode.nl vroeg in een poll ruim 1.500 Nederlanders naar hun foute kledij. Daarin zegt 35 procent van de ondervraagden mee te doen aan foute kersttruiendag.