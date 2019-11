Een goede balans gaat niet alleen over hoeveel uren je maakt

Enige tijd geleden brak ik op deze plek een lans voor een kortere werkweek. Op basis van wetenschappelijk onderzoek (waaruit blijkt dat mensen die minder uren werken gelukkiger zijn) betoogde ik dat het allemaal wel wat minder mag met de werkuren die we maken. Die column leverde een hoop commentaar op. Sommige lezers leken te denken dat een paar uur minder in de week werken ons land regelrecht naar de knoppen zou helpen (spoiler alert: dat is niet zo). En anderen vonden het juist een teken van arbeidslust om je het leplazarus te werken – iets om trots op te zijn.

Allerbeste werk-privébalans

Er was ook terechte kritiek: is Nederland niet juist al kampioen parttime werken? Doen we het niet juist al heel goed als land als het gaat om de werk-privébalans? Dit klopt, zo bleek maar weer eens uit een recent onderzoek van de OESO. Het blijkt dat Nederlanders de allerbeste werk-privébalans hebben ter wereld. In geen enkel land werd beter gebalanceerd dan bij ons. Minder dan 1 procent van de Nederlanders werkt meer dan 50 uur per week, terwijl dat gemiddelde in OESO-landen op 11 procent ligt. En daardoor hebben Nederlanders gemiddeld meer tijd voor de andere activiteiten in hun leven. Props voor ons, zou ik zeggen.

Dat het al goed gaat betekent natuurlijk niet dat het niet beter kan. Een gezonde balans tussen werk en privé gaat namelijk niet alleen over de hoeveelheid officiële uren die je maakt. Het gaat bijvoorbeeld ook over genoeg pauzes nemen (wat we steeds minder doen) en over de hoeveelheid overuren die we maken (wat er juist steeds meer zijn).

Gezond werken gaat ook over rust nemen wanneer het voor jou goed is, en niet pas wanneer de taak af is. En dat is in de praktijk lang niet zo makkelijk – bijvoorbeeld wanneer je toch echt dat ene mailtje nog moet sturen, of wanneer die klant van je eist dat je vandaag nog tijd voor hem maakt. Dan vereist het flink wat discipline om voor jezelf te kiezen.

Op tijd stoppen

Het kan makkelijker. In een bedrijf in mijn woonplaats Haarlem hangen de bureaus van de medewerkers aan kabels. Om zes uur stipt worden ze omhoog getakeld, waardoor computeren onmogelijk wordt. Minder extreem kan ook: bijvoorbeeld met het programma Time Out, dat je op een voorgezette tijd genadeloos uit je computer logt om pauze te nemen – deadline of niet.

We kunnen dan kampioen balanceren zijn, op tijd stoppen is net zo belangrijk: het is namelijk de enige manier waarop jij er de volgende dag weer met frisse moed tegenaan kunt.

Thijs Launspach is psycholoog en stress-expert. Hij schreef hierover de boeken Fokking Druk (2018) en Werken met millennials (2019).

