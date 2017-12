'Een handmassage vermindert je stress'

Wie beweert dit?

Nou, dan kunnen we aan de slag toch?

We leggen de vraag voor aan Toon Taris; de hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht is gespecialiseerd in werkstress en burn-out. ,,Er is een berg onderzoek die laat zien dat ontspanningsoefeningen helpen tegen stress en burn-out”, laat hij weten. ,,Dan moet je denken aan yoga, mindfulness, ademhalingsoefeningen, al dat soort zaken. Massage zit daar bij mijn weten niet bij, blijkbaar wordt dat niet als een serieuze ontspanningsoefening met lange-termijn effecten gezien.”

Je concentreren op je handen kan ook zonder massage natuurlijk?

Als we professor Taris vragen of tien minuten je nagels lakken ook stress zou kunnen verminderen, zegt hij dat dit in theorie best zo kan zijn: ,,Je bent dan immers niet met je werk bezig en we weten dat het nemen van micro-pauzes je werkstress kan verminderen.” Ook de stichting Skepsis, die sceptisch kijkt naar een fenomeen als massage, vraagt zich in enkele artikelen af hoe nuttig massage kan zijn in het wegnemen van stress. Voor een langer, en in ieder geval bewezen, effect op je werkstress kun je dus beter aan yoga, mindfulness en ademtechnieken doen. Of nog beter, zorgen dat je werkstress minimaliseert.