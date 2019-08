Een keer een gezonder ijsje eten? Deze ondernemer bedacht het

Ondernemer en kok Tijn Baart wil dat iedereen kan genieten van een zomerse traktatie zonder zich schuldig te voelen over extra calorieën of massa’s suiker. Hij bedacht daarom een gezonder ijsje. ‘We willen een alternatief bieden voor ijsjes die al decennia lang op de markt zijn.’

Een aantal jaar terug stond Tijn Baart nog in de keuken als kok, maar was daar niet helemaal op z’n plek. ,,Het leek me altijd al gaaf om iets voor mezelf te beginnen. Mijn chef-kok runde er destijds ook een krokettenkraam naast en adviseerde mij om met iets te komen dat iedereen lekker vindt, omloopsnelheid heeft en waar je lekker aan verdient.” Zo ontstond het idee om ijsjes te gaan verkopen. ,,Met IJsbaart willen we een beter alternatief bieden voor de ijsjes die al decennia op de markt zijn. Met beter bedoelen we gezonder, bewuster en zonder kunstmatige toevoegingen en concentraten. Maar ook lekkerder: de smaak staat voorop.’’

Volwaardige ijsfabriek

Tijn Baart sleet zijn eerste liefhebbersijsjes drie jaar geleden op festivals. Dat deed hij samen met een vriend die de eigenzinnige naam IJsbaart verzon. De festivals brachten de Haarlemse ijsmakers zeker succes, maar de onderneming bleek toch te weersafhankelijk om voor een continue inkomstenstroom te zorgen. ,,Toen ik op een dag rustig mijn ijsjes maakte in de schuur, drong het - dankzij mijn stiefbroer Levi - tot me door dat ik het anders moest aanpakken.’’ Levi Baart is van meet af aan betrokken bij het bedrijf en bekommert zich als vennoot om de financiën en productie.

,,De festivals zijn niet genoeg om een business van de grond te krijgen”, legt Levi Baart uit. ,,Met mooi weer kun je er zo’n tien doen, met meerdere trucks wellicht twintig. Maar dan houdt het wel op. De horecamarkt is voor ons oneindig. Het doel is dan ook een volwaardige ijsfabriek neer te zetten.’’

Overtuigende pitch

Om echt stappen te zetten, was kapitaal nodig. Stefan Wijdenes, een bekende van Tijn, werd aangetrokken als marketing- en salesman. De nieuwe driekoppige directie wist het strijdplan overtuigend te pitchen bij een groep investeerders. Dat leverde in totaal 50.000 euro op. Dankzij familie en vrienden werd dat zelfs nog meer.

Wijdenes bedacht de nieuwe huisstijl en verkoopstrategie: ,,We stappen de auto in met onze gekoelde proefpakketten en gaan onaangekondigd op het beoogde verkooppunt af. Het personeel direct laten proeven, blijkt het meest effectief.” IJsbaart heeft binnen één seizoen 90 verkooppunten weten te overtuigen. ,,Ons product is wat bewuster en hipper. Bij diverse strandtenten kwamen we op het juiste moment, want die waren precies naar zoiets op zoek. Voor een strandtent in Zandvoort maken we volgend seizoen zelfs een custom made ijsje.”

Rustige winterperiode?

Het seizoen is natuurlijk al bijna ten einde. In oktober, november en december ligt het stil, maar in januari worden de werkzaamheden weer opgepakt. ,,Dan gaan we op zoek naar nieuwe klanten en ook wordt dan de voorproductie van sommige smaken opgestart. Het doel is om het jaar rond voor IJsbaart actief te zijn”, zegt Tijn Baart. ,,We zijn vanochtend alvast de keuken ingedoken om het nieuwe menu samen te stellen. De nieuwe smaken verklappen we nog niet, maar we breiden ons assortiment uit met een kinderijsje en meer vegan varianten. Ook werken we aan een oplossing voor plasticvrije verpakkingen.”

