‘Een leven als expat in Singapore klinkt exotisch, maar kan soms keihard zijn’

Maar afgelopen week was dus vreselijk. U denkt natuurlijk meteen aan de paniek rond de ontbossing in de Amazone. Dat iedere expat zich daar énorm druk om maakt. Dat door het drinken van de dagelijkse hipster latte met sojamelk de wereld naar de sodemieter gaat. Maar, nee. Dat haalt hier de kranten niet. Oké denkt u, dan natuurlijk om de handelsoorlog tussen China en de VS. En dat daardoor iedereen in Singapore werkloos raakt. Nee, ook dat niet. ‘Wat dan Niek? Wat dan!’, hoor ik u roepen.



Nou het volgende. Wij wonen in een zogenaamde ‘condominium’. Dat is een ommuurde, met toegangspoorten beveiligde cocon met zwembad, tennisbaan, koffiebar, binnentuin en sportschool. Een soort dorp in de stad. En wat was er nou gebeurd? Er had iemand in het zwembad gepoept!



Blinde paniek in de ‘condo’. Het zwembad werd afgezet met hekken en direct werd de nooddienst erbij gehaald om de poep uit het bad te halen. Drie dagen lang is het zwembad met een soort stofzuiger compleet gereinigd. En nou komt het: het bad, dat 40 bij 15 meter is, wordt pas over een week weer vrijgegeven! Eerst moeten er allerlei tests gedaan worden om te kijken of het water schoon genoeg is. De buurt-app explodeerde. Alle buren verkeerden in shock alsof de wereld verging. Camerabeelden worden opgeëist om te kijken wie de schuldige is. Een week zonder zwembad. Ramp numero 1.