‘Een mannetje zet de tuin in een dikke rook. Alles wat vliegt en kruipt gaat eraan’

Het huis waarin we zijn gaan wonen was pas een maand na aankomst klaar. Tot die tijd zaten we in een hotel. Een soort opvangcentrum voor gestrande expats. Een maand in een hotel klinkt als vakantie, maar met drie kleine kinderen wil je na twee weken graag met een sloophamer wat muurtjes openrammen. Elke dag zat er een dame in de lobby die op een soort platte harp speelde. Pipa heet zo’n ding. Ze speelde geen Bach of Händel maar muziek zoals je die in een Chinees restaurant hoort. Daar ben je na een weekje wel klaar mee.

Op de dag dat we de sleutel van het huis kregen, kwam ook onze container met spullen uit Nederland aan. Wat heerlijk om weer in je eigen bed te slapen. Voor de kinderen voelde het openmaken van de dozen als Sinterklaas. Een overijverige verhuizer had echter ook alle dozen met de sticker ‘niet mee!’ ingepakt. Zit ik hier met de spullen uit het huis van mijn overleden moeder. Midden in de stad. Zonder schuur. Gelukkig had hij de schaatsen en skikleding ook meegestuurd.

Muggenvrij

In Nederland was ik gewend om alles zelf te doen: heg knippen, gazon maaien, ramen lappen, kapotte trapleuning maken. Hier mag ik, ‘by law’ niks zelf doen. Overal moet een gecertificeerd mannetje voor komen. Ook voor de verplichte muggenbestrijding. Normaal gesproken zou het in Singapore onbewoonbaar zijn, alleen al vanwege de muggen. Dus wat hebben ze bedacht: verplicht aan het gas. Elke vrijdag is het gasdag. Er komt dan een mannetje met een soort bladblazer en die zet de tuin in een dikke rook. Alles wat vliegt en kruipt gaat eraan. Singapore is toch al geen natuurlijke omgeving, dus dan kan je er net zo goed een aangename plek van maken.

Quote Mannetje bellen, kleedje onder de boom, gas erin en plop, plop, plop, de vogels vallen op het kleedje

Om het muggenvrij te houden heeft de overheid speciale inspecteurs die om de zoveel tijd voor je deur staan om alle hoeken, gaten en potten te controleren op stilstaand water, waar muggen hun eitjes in kunnen leggen. Ik ben, als onwetende alleszelfdoener, er onlangs met een waarschuwing vanaf gekomen, maar moest beterschap beloven. Op straffe van een dikke prent. Maar het werkt: de ramen altijd open, lichten aan, geen mug te bekennen! Overlast van kwetterende spreeuwen? Niet met de pannendeksels slaan. Nee, mannetje bellen, kleedje onder de boom, gas erin en plop, plop, plop, de vogels vallen op het kleedje. Dagblad Trouw schreef onlangs op een verontwaardigde toon over dit fenomeen. Maar wat doen we met de duiven op de Dam? Of de ganzen op Schiphol? Toch precies hetzelfde? In Singapore gaat, letterlijk en figuurlijk, het gas er op.

Volledig scherm Niek Druyff © Privé archief

