Een op de vijf brugklassers werkt later in droomberoep

Wat wil je later worden? Wie heeft die vraag niet ooit in een vriendenboekje moeten beantwoorden? Voor de meesten van ons blijft het bij dromen, blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS.

Piloot, kapper, dierenarts. Grote kans dat een van deze beroepen op je wensenlijstje stond als 12-jarige. Het blijken de populairste droomberoepen van brugklasleerlingen. Voor het eerst heeft statistiekbureau CBS onderzoek gedaan naar onze jeugddromen. Van alle brugklasleerlingen van schooljaar 1999-2000 wist ongeveer de helft wat ze wilden worden. Bijzonder is dat we nu ook weten hoe vaak die wens wordt waargemaakt. ,,Het is zeker atypisch onderzoek voor ons, maar we hadden nog zo’n schat aan informatie liggen”, vertelt onderzoeker Tanja Traag. ,,Nu de huidige groepachters beginnen aan hun volgende school en levensfase, hebben we gekeken wat die leeftijdsgroep twintig jaar geleden invulde en wat er van hen terecht is gekomen.”

Timmerman

Wat blijkt? Een op de vijf is daadwerkelijk in een aansluitende bedrijfstak gaan werken. Dat geldt vooral voor meisjes die met kinderen wilden werken, of jongens die timmerman wilden worden.

Volledig scherm Meisjes wilden het liefst kapper worden, jongens piloot. © CBS

Juf

Het meest genoemde droomberoep van meisjes was kapper. Daarnaast gaven ze de voorkeur aan dierenarts, leerkracht in het basisonderwijs of kinderverzorger. Uit het CBS-onderzoek blijkt dat 16 procent van de brugklasleerlingen die kapper wilde worden, nu ook werkzaam is in de bedrijfstak haarverzorging.

Van de leerlingen die aangaven juf of meester te willen worden, kwam een nog groter gedeelte terecht in zijn of haar droomberoep: 35 procent.

Jongens zagen hun toekomst vooral als piloot, architect, IT’er, politieagent of automonteur. Piloot stond fier op één, al werkt nu slechts 7 procent in de burgerluchtvaart. Ook van de agenten in de dop maakte ‘slechts’ 8 procent z’n dromen waar.