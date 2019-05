Een op negen vrouwen wisselt van baan na pesten

Kritiek Baudet op abortus, euthanasie en werkende vrouwen zorgt voor ophef

20 mei Thierry Baudet, de leider van Forum voor Democratie, laat zich in een nieuw essay kritisch uit over de Nederlandse omgang met abortus en euthanasie. Ook beklaagt hij zich over de moderne vrouw die volgens hem verwoed een carrière nastreeft en daardoor nauwelijks meer kinderen krijgt. Op internet zijn de woedende reacties niet van de lucht. Baudet zelf is zich van geen kwaad bewust en noemt de berichtgeving ‘tendentieus'.