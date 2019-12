‘Een paar weken geleden dacht ik dat het grote geld zich zou gaan aandienen’

Bij ons thuis werd vroeger voornamelijk over aardappelen gesproken. Die we aten, maar voornamelijk die we verbouwden. Over de bewaring. Het oogsten. Maar het meest nog over waar je het beste friet van kon maken. Toen in 1990 de eerste McDonald’s haar deuren opende in Moskou, werden van onze aardappelen de frietjes gebakken. Dat je het maar even weet.

Aardappelen dus. Voor wat betreft de hogere kunsten als muziek, schilderen of theater waren wij, als gehele familie, gehandicapten. In de auto zat een cassettebandje van BZN die van kant A naar kant B ging en weer naar A. Daarmee was het vakje muziek bij mijn ouders afgevinkt. En bij alles wat maar mooi gevonden kon worden, keek mijn vader toch liever naar een mooie akker met aardappelen. Zei hij dan.

Quote Je kan beter aardappe­len verbouwen, schrijven loont voor geen meter Niek Druijff

Schrijven

Dat ik ben gaan schrijven is dus op z’n minst opmerkelijk te noemen. Ik ben ermee begonnen toen ik mijn baan vaarwel zegde en voor de kinderen ben gaan zorgen. Eerst schriftjes met basale, dagelijkse futiliteiten. Tandartsbezoek, eerste stapjes, kapotte oven, dat soort zaken. Meer om van het gedoe af te zijn als mijn vrouw, na een week noeste arbeid, thuiskwam en vroeg hoe de afgelopen week was. En met het antwoord ‘goed’ kwam ik niet weg, dat moest uitgebreider. Ik kon haar dan gewoon het schriftje geven. Huishoudnotulen. Kon zij het lezen, ik de wijn inschenken, en na een kwartiertje waren we weer helemaal bij.

Volledig scherm Niek Druijff © Privé archief Van het een kwam het ander en nu schrijf ik dit voor jullie op. Maar, toegegeven, je kan maar beter aardappelen verbouwen. Want schrijven loont voor geen meter. Alleen een enkele zzp’er in de kunst kan een normaal inkomen verdienen, las ik vorige week in het NRC. Kunst is, letterlijk, centenwerk. Iedereen vindt het prachtig, maar niemand heeft er geld voor over.

Het grote geld

Tot een paar weken geleden. Toen dacht ik dat het grote geld zich zou aandienen. Er bestaat namelijk een clubje van Nederlandse bedrijven hier in Singapore. Veelal beursgenoteerd, dus grote jongens. En dat clubje heeft een blaadje. En van dat blaadje kwam het verzoek of ik daar artikelen voor kon gaan schrijven. Ik ging dat lijstje van deelnemende bedrijven even na en toen kwam ik al gauw op een nettowinst van een miljardje of 10. Miljard! Per kwartaal.



Dus ik vroeg heel beleefd wat ze precies voor ogen hadden. Ik doelde er natuurlijk op wat het zou schuiven. Ach, ik had beter kunnen weten. Als dank voor mijn prachtige, toekomstige werk, kon ik een abonnement op het betreffende blaadje krijgen. Zodat ik op het toilet nog eens rustig mijn eigen artikelen kon nalezen. Was het de konijnenfokvereniging uit Kloteklapperveen geweest had ik direct ‘ja’ gezegd. Nu heb ik bedankt.

Toch wordt het tijd voor wat anders. Een jaar lang heb ik voor u mijn leven als huisman in het buitenland wekelijks beschreven. Volgende week, op de laatste dag van het jaar, mijn laatste column. Het wordt tijd dat ik een boek ga schrijven. Waarover? Misschien wel over aardappelen.

