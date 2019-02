Een potje gamen maakt productiever dan dure teambuilding

De teams deden eerst allemaal mee aan een ronde van het geocachingspel Findamine, een soort digitale vossenjacht waarbij spelers met hints echte herkenningspunten in de omgeving moeten vinden. Om te zorgen dat ze echt hun best deden, waren er geldprijzen aan de wedstrijd verbonden.

Hierna moesten de teams meedoen aan één van de drie verschillende activiteiten: een zelfstudieopdracht, een groepsdiscussie over de geleverde prestaties of een potje van de games Rock Band of Halo 4: bekende spellen waarin teamwork noodzakelijk is. Vervolgens werd gekeken hoe alle teams het ervan af brachten bij nog een ronde Findamine. Wat bleek? Bij de teams die hadden gegamed, waren de prestaties het meest verbeterd. Slechts drie kwartier gamen verhoogde de productiviteit met 20 procent. ,,Dat het verschil zo groot verschil was - zeker gezien de tijd die ze gespeeld hadden - kwam wel als een schok’’, vertelt onderzoeker Greg Anderson op de website van de universiteit.