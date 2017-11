'Een powerhouding vergroot je zelfvertrouwen'

Wie beweert dit?

Amy Cuddy gaf in 2012 een TED-talk over haar onderzoek naar het effect van een powerhouding. Deze TED-talk werd razend populair en is tot nu toe al meer dan 44 miljoen keer bekeken.

De sociaal psycholoog had een test gedaan waarin de proefpersonen twee minuten lang een 'high power pose' (in Nederland vertaald als powerhouding) aannamen. Dat kan zittend, zolang de borst maar vooruit staat, je rechtop zit of zeer ontspannen. De staande positie is ook krachtig en open in tegenstelling tot de 'low power pose' die meer ineengedoken is, met de handen voor elkaar, je hand bij je keel of een gebogen hoofd. Bij de proefpersonen die twee minuten de powerhouding aannamen, constateerde Cuddy een hoger testosteronniveau. Hun hormoonhuishouding zou dus veranderen door de houding.

Wacht eens even, power. Riep Ivo Opstelten dat niet?

Een goed afgestelde microfoon registreerde in 2015 hoe minister Ivo Opstelten enkele keren 'power' tegen zichzelf zei, voordat hij de lastige pers te woord stond. De powerhouding zou ook helpen voordat je een presentatie geeft of gaat solliciteren. Alleen is de vraag of het onderzoek van Cuddy wel zo betrouwbaar was. Daar kwamen in de loop van de jaren steeds meer vragen over. De sociale psychologie kwam onder een vergrootglas te liggen. Toen andere wetenschappers de statistiek achter de onderzoeken gingen bestuderen, bleken de onderzoeksresultaten van Cuddy toch niet zo betrouwbaar te zijn als in die eerste TED-talk werd beweerd. De resultaten die Cuddy vond, zijn door geen enkele andere onderzoeker gevonden.



En nu?

Vorige maand stond er in The New York Times een groot artikel over het onderzoek van Cuddy en hoe dat onder vuur kwam te liggen. Daarmee kwam Cuddy zelf ook onder vuur te liggen. Collega's lieten plots weten niet meer achter het onderzoek te staan dat ze samen met haar hadden verricht. Ze werd, misschien wat onterecht, het boegbeeld van onderzoek dat niet goed genoeg was gedaan.

De claim over een hoger testosteron doet Cuddy niet meer. Ze staat nog wel achter de conclusie dat het gevoel van zelfvertrouwen door een powerhouding wordt vergroot. Sceptici zeggen dat proefpersonen in dat geval mogelijk het antwoord geven dat de onderzoeker het meeste plezier doet.

Een powerhouding doet in ieder geval geen kwaad. Of het je zelfvertrouwen vergroot, is zeer de vraag. Het kon Opstelten als minister in ieder geval niet redden.