‘Een sappig nieuwtje over een ander zorgt ervoor dat je in rangorde stijgt’

Ooit afgevraagd wat collega’s over je zeggen als je er niet bent? Het is een vraag die iedereen zich wel eens stelt, maar die ongemakkelijk kan maken. Want ga er maar vanuit dat ook jij bij je collega’s over de tong gaat wanneer je er niet bij bent: over hoe je in een vergadering onaardig uit de hoek kwam, over je drankje te veel bij de kerstborrel of over je stinksokken in het gezamenlijke kantoor.

In de pas lopen

Roddelen is menselijk, en komt voor op min of meer elke plek waar mensen samenwerken of samenleven. Het is de manier waarop een groep mensen in de gaten houdt of iedereen nog wel in de pas loopt. De meeste achterklap betreft daarom ook morele overtredingen - ‘Harry en Esmee zijn wel érg close tegenwoordig!’ - of het overschrijden van de groepsnormen - ‘Heb je Huib gezien? Vrijdagen zijn casual, maar er zíjn grenzen!’ De roddelmachine houdt dus in de gaten of je je aan de regels houdt.

Geloof het of niet, naar roddels is veel onderzoek gedaan. Zo weten we dat mensen die zich slecht voelen over zichzelf, zich beter voelen na een stevig potje smoezen. Mensen roddelen gemiddeld gezien ongeveer één keer per dag, al zijn er mensen die veel meer roddelen dan dat - er schieten je vast een paar namen te binnen. We hebben over het algemeen een negatief beeld van roddelkonten, behalve als het onszelf betreft. Mensen die met elkaar konkelen vinden elkáár juist aardiger - roddelen is dus goed voor binding binnen de groep. En een roddel is ook waardevol ruilmateriaal; een sappig nieuwtje over een ander zorgt ervoor dat je in de rangorde stijgt. Kortom, office gossip heeft een belangrijke sociale functie.

Positief

Het is best lastig om er iets aan te doen als er over je geroddeld wordt: daar ben je immers per definitie niet bij. Wat je wel kunt doen als je last hebt van de roddelcultuur op je werk is dit (subtiel) aangeven. ‘We hebben het nu wel érg vaak over Marie, vinden jullie ook niet?’ Of: ‘zullen we het positief houden?’ Je kunt ook gewoon steevast proberen het onderwerp te veranderen als er op een negatieve manier gesproken wordt over iemand die afwezig is, en hopen dat die hint wordt opgepakt.

Heb je echt last van roddelangst, bedenk dan dat het roddelen eigenlijk niet zoveel zegt over jou - het gaat voornamelijk maar over de roddelaars zélf. Bovendien is er één ding erger dan dat mensen achter je rug over je praten: dat ze dat níet doen.

Thijs Launspach is psycholoog en stress-expert. Hij schreef hierover het boek Fokking Druk (2018).

