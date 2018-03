Een speciaal sollicitatiespreekuur voor afgewezen kandidaten

Idee van het sollicitantenspreekuur is dat afgewezen kandidaten kunnen praten over hun sollicitatie om die te verbeteren, vertelt recruiter Chantal van Steekelenburg. ,,Sollicitanten stoppen er veel moeite in en sommigen worden niet eens uitgenodigd. Dat voelde niet goed. Toen hebben we een inloopspreekuur voor afgewezen sollicitanten in het leven geroepen.”

Het ziekenhuis begon met het sollicitantenspreekuur toen de arbeidsmarkt ietsje anders was dan nu. Er was meer aanbod dan vraag naar mensen. ,,Toen we een vacature open hadden staan voor een recruiter, wilden we voorkomen dat we overspoeld zouden worden met reacties”, zegt Van Steekelenburg. ,,We vroegen kandidaten daarom hun ideale vacaturetekst te schrijven. Zo konden we zien hoe iemand schrijft en waar zijn of haar accenten liggen in een functie.” De afdeling realiseerde zich al snel dat ze behoorlijk wat vroegen van een kandidaat.

Extra stoelen

De eerste afgewezen sollicitanten kregen een mailtje met een tijdsblok waarbinnen ze langs konden komen. Dat liep storm. ,,We schrokken een beetje van het aantal kandidaten dat in de gang zat te wachten. Niet normaal. We moesten overal extra stoelen vandaan halen, mensen namen kinderen mee en we dachten meteen: dit moet anders, want dit is ook voor de sollicitanten niet fijn. Maar we zagen wél dat er behoefte aan was.”

Daarom krijgen kandidaten nu een tijdsslot van een kwartier waarin ze langs kunnen komen. Het inloopspreekuur is een maandelijks sollicitantenspreekuur geworden.

Contact warm houden

Een van de bezoekers was Anne van Aarle (33). Ze kwam op gesprek voor de functie van recruiter, maar werd niet aangenomen. ,,Tijdens het spreekuur hebben we samen naar mijn brief, cv en LinkedIn-profiel gekeken. Mijn zoekprofiel stond bijvoorbeeld nog op de regio waar ik destijds woonde. Ik kreeg voorbeelden van een moderner cv en mijn brief kon wel wat korter en bondiger.” Er ging wat tijd overheen en toen belde het ziekenhuis Van Aarle omdat ze een tijdelijke functie voor haar hadden. ,,Je hoort wel vaker na een afwijzing dat je ‘in de portefeuille wordt gehouden’ maar ik denk echt dat door dit gesprek het contact warm is gehouden”, ervaart Van Aarle, die nu aan de slag is op de communicatieafdeling van het ziekenhuis.

Met haar zijn inmiddels twaalf andere 'afgewezen' sollicitanten aan de slag in Reinier de Graaf. Van Steekelenburg: ,,Er was iemand die een slecht cv had ingestuurd en dan is het heel moeilijk om bij honderd reacties zo iemand eruit te vissen. Toen ik aan tafel zat met haar, bleek dat ze competenties had die heel goed passen bij de functie. We hebben samen wat aanpassingen gedaan en een jaar later kwam ze er wel doorheen." Van Aarle beaamt het nut van de tips: ,,Als ik niet was gebeld en geen aanbod had gekregen, was ik ook blij geweest met het spreekuur. Het waren nuttige tips die ook bij andere sollicitatieprocedures handig zijn."

Sommige bezoekers van het spreekuur vinden dankzij de tips van Reinier de Graaf dan ook een baan ergens anders. Geen probleem, vindt het ziekenhuis. ,,Het draagt bij aan ons werkgeversmerk en ons imago”, zegt Van Steekelenburg. ,,Misschien vertellen ze wel op een feestje dat ze in Reinier de Graaf goed voor hun kandidaten zorgen en zit daar een verpleegkundige IC – die zijn schaars – mee te luisteren die dat wel wat vindt.”

Kinderopvang tijdens sollicitatie

Om het solliciteren nog toegankelijker te maken, heeft Reinier de Graaf sinds kort een nieuw extraatje voor sollicitanten: ze kunnen hun kinderen tijdens hun sollicitatiegesprek of het spreekuur naar de naastgelegen kinderopvang brengen. De eerste twee uur zijn gratis. ,,We merkten dat het voor sollicitanten vaak lastig was om opvang te regelen”, zegt Van Steekelenburg. Of er veel gebruikt wordt gemaakt van de dienst, is nog te vroeg om te zeggen. ,,We hebben dit nu net een maand”, aldus de recruiter.

Voor het ziekenhuis is dit in ieder geval hét moment om extra faciliteiten te bieden aan sollicitanten. ,,De arbeidsmarkt is krap en we willen goed voor onze kandidaten zorgen. Als je door dit soort dingen het solliciteren toegankelijker kunt maken, helpt dat. Als ze hier komen, krijgen ze bijvoorbeeld ook een gratis uitrijkaart voor de parkeergarage. Met die kleine dingen kun je echt het verschil maken”, vindt Van Steekelenburg.