Een stelende werknemer mag niet altijd ontslagen worden

Wanneer een werknemer van het bedrijf steelt, is de kans groot dat de ondernemer van z'n werknemer af wil. Toch is diefstal niet altijd reden voor ontslag, schrijft De Ondernemer.

Een werkgever die een stelende werknemer wil ontslaan, moet met meer zaken rekening houden dan alleen dat hij of zij gestolen heeft. Dat doet de rechter ook als hij gaat beoordelen of het ontslag gegrond was. De rechter moet een aantal dingen meenemen als hij bepaalt of een werknemer ontslagen mag worden. Het effect van het ontslag voor de werknemer is namelijk groot. Niet alleen omdat deze plotseling thuis komt te zitten, maar ook omdat hij of zij van de ene dag op de andere zijn of haar inkomen verliest.

Zo kijkt de rechter naar de aard van wat er gestolen is. Was dit geld, of goederen? Hoeveel waarde had het? En hoe belangrijk was het voor het bedrijf?

Dienstverband

Ook kijkt de rechter naar de aard van het dienstverband. Dit betekent dat hij gaat kijken naar wat voor contract de werknemer had en hoe lang hij of zij al in dienst is. Dit omdat het, heel bruut gezegd, makkelijker is om iemand op een jaar- of een flexcontract te ontslaan dan iemand die al dertig jaar naar volle tevredenheid voor je werkt. Of de werknemer zijn werk goed gedaan heeft in die periode is ook nog van belang.

Als laatste spelen de persoonlijke omstandigheden van de werknemer nog een rol. Soms kan er iets aan de hand zijn waarmee de diefstal min of meer gerechtvaardigd wordt, of in ieder geval uitgelegd kan worden.

De grens tussen wanneer de rechter het ontslag wel of niet toekent, is niet glashelder te definiëren. Niet alleen is ieder geval anders, ook is iedere rechter anders. De ene rechter zal zwaarder wegen aan een bepaald detail dan een andere rechter.

Stempel

In het geval van een postbode die een stempel stal om enkele brieven zelf af te kunnen stempelen, oordeelde de rechter dat het ontslag terecht was. Ondanks dat de financiële schade vrij klein was, was de relatie tussen werkgever en werknemer zo verstoord dat de rechter niet vond dat van de werkgever kon worden verwacht dat het contract werd voortgezet.

En dan is er het ontslag van een man die al zestien jaar als magazijnmedewerker werkte. In het bedrijf was het gebruikelijk dat oud ijzer en koper zelfstandig werd verkocht zonder dat de werkgever daar toestemming voor had gegeven. Strikt genomen diefstal, maar omdat het zo vaak gebeurde en de werkgever niet eerder actie had ondernomen vond de rechter dat het ontslag onterecht was.

Diefstal is dus wel een reden om iemand te ontslaan, maar de omstandigheden kunnen verzachtend werken.