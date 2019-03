Eén uur sporten levert 12 minuten extra vakantie op bij dit Zweedse bedrijf

Gezonde medewerkers, die willen we allemaal wel. Veel bedrijven bieden daarom een gezonde lunch aan of de mogelijkheid tot gezamenlijk sporten na werktijd. Het Zweedse bedrijf Bostads AB Mimer brengt ‘vitaliteit onder het personeel’ naar een volgend level. Tegenover elk uur dat men sportief bezig is, staat 12 minuten extra vakantie.

Het vastgoedbedrijf had al geruime tijd te maken met een hoog ziekteverzuim waarop men besloot vorig jaar een project op te starten. In het teken van de vitaliteit kregen medewerkers een dagboek waarin zij hun sportieve activiteiten konden bijhouden. Per uur leverde hen dat 12 minuten extra vakantie op. Per jaar kunnen zij maximaal een week extra vakantie ‘erbij sporten’. Ter stimulatie werd er ook een sportpas verstrekt of konden mensen het abonnementsgeld van hun sportschool declareren.

De resultaten

Dat het de medewerkers - 150 in totaal - van Bostads AB Mimer getriggerd heeft, staat als een paal boven water. Meer dan 75 procent van het complete personeelsbestand deed mee en het ziekteverzuim daalde in twee jaar tijd met 30 procent. Naast de voordelen binnen de deur kwam Bostads AB Mimer er ook extern goed op te staan. De Zweden eindigde in 2018 bij de tien beste bedrijven om voor te werken, schrijft De Ondernemer.

,,Ik vind dit een geweldige zet", begint de zzp'er. ,,De Zweden denken preventief, waarmee zij meer controle hebben op de gezondheid van het personeel. In Nederland zie ik juist het tegenovergestelde. Hier denkt men curatief. Moet het eerst fout gaan voordat er maatregelen worden genomen."



,,Wat opvalt bij de Zweden, is dat men inzet op de mensen die al goed bezig zijn. Die worden beloond. Op een hoop andere plekken zie je dat de aandacht naar medewerkers gaat die het niet volgens de norm doen. Met een anti-rookcampagne bijvoorbeeld. Ik heb dat binnen een bedrijf mogen aanschouwen. Het kostte veel geld en achteraf bleek dat 75 procent terugviel in oude gewoonten. Bij Mimer AB wordt ingezoomd op de fitte mensen die hun mindset op orde hebben. Goed voorbeeld doet volgen. Dat is waar ik in geloof.”

De voordelen

Minder langdurig ziekteverlof, beter slapen, minder lichamelijke klachten en minder vermoeidheid. Het is een greep uit de voordelen die deze aanpak volgens Wicecka Ljungh (hoofd HR van Mimer AB) met zich meebrengt. Ehlers: ,,Het schijnt dat het bedrijfsleven gezamenlijk 1 miljard euro op jaarbasis kan besparen als er drie keer per week 20 minuten wordt bewogen. Bewogen. Het gaat dus niet eens om sporten. Naast alle prikkels die we dagelijks krijgen te verwerken, zitten we veel te veel op onze bureaustoel. Maak af en toe een wandeling of pak de trap in plaats van de lift.”

,,Weet je wat ik zo stoer vind van de Zweden?”, vervolgt ze. ,,Dat zij hun hoofd boven het maaiveld uit durven steken. Net als met die vierdaagse werkweek. Achteraf bleek toch dat het geen doorslaand succes was, maar ze probeerden het wel. Hetzelfde geldt voor de beloning voor sporten. Probeer het in ieder geval.”

Urgentie

,,In Nederland zie ik in preventief opzicht een kleine kentering binnen overheidsinstellingen. Duurzame inzetbaarheid is daarbij een woord dat graag wordt gebezigd. Binnen het mkb gebeurt er echter maar weinig op dit vlak. Ik merk dat de urgentie hoog moet zijn voordat er wordt ingegrepen.”

Ik kan me daar overigens wel iets bij voorstellen”, vervolgt Ehlers haar betoog. ,,Neem een zzp’er die flink aan het groeien is en extra mensen nodig heeft. Voordat hij het weet staan er vijftig mensen op de loonlijst en krijgt hij te maken met ziekteverzuim. Dat overvalt ze. Daarnaast kan onwetendheid ook een rol spelen. Ze zijn bereid het risico te lopen om hun tijd nuttiger te kunnen besteden. En dat is niet zo gek, gezien alle regels en wetten. Het is gewoon een feit dat de ellende begint zodra bedrijfjes personeel aannemen. Daarom zeg ik: voorkomen is echt beter dan genezen. Hopelijk openen de Zweden onze ogen en leren we hiervan.”