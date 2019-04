Een van hen wordt secretaresse van het jaar: ‘Ik haal alleen koffie als ik zelf dorst heb’

Renate Smidt (23) directiesecretaresse bij SnelStart Software BV.

,,‘Oh jij bent dus die Renate’, hoor ik wel eens als mensen me in het echt zien. Ze verwachten niet zo’n jong iemand omdat je aan mijn manier van bellen en e-mailen merkt dat ik sterk in mijn schoenen sta. Dat is nodig in dit vak want je moet vriendelijk ‘nee’ durven zeggen tegen managers die ervan overtuigd zijn dat ze nú een directielid moeten spreken. Ik luister vriendelijk naar hun argumenten, maar blijf bij mijn standpunt. Het is mijn taak te zorgen dat de agenda van de directie niet volloopt met niet-urgente afspraken.

‘Geef de complexe taken maar aan mij’, zeg ik vaak. Ik hou er van om lekker te puzzelen met agenda’s. Als directiesecretaresse mag je meesparren op het hoogste niveau, dat is echt heel leuk. Ik haal alleen koffie als ik zelf dorst heb, het is dan wel zo sociaal ook wat voor anderen mee te nemen. Kopietjes heb ik nooit gemaakt, alles is gedigitaliseerd. Ik ben er totaal niet bang voor dat mijn functie door automatisering verdwijnt. Ik was vorig jaar op een ‘Tech event’ in Las Vegas en werd heel enthousiast van een online samenwerkprogramma. Dat heb ik bij terugkomst gelijk geïmplementeerd.’’

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Renate Smidt © Eventary

Emy van Meel (41), secretaresse bij leasemaatschappij Alphabet Nederland B.V.

,,Zou ik het nog wel kunnen, vroeg ik me serieus af toen ik deze baan kreeg aangeboden. Ik zat toentertijd in de sales en was al jaren niet meer werkzaam als secretaresse. Maar mijn baas had het goed gezien. Al snel kwamen mensen naar me toe: ‘Jij zit echt op je plek hé?’ Ik regel alles tot in de puntjes, op het perfectionistische af. Thuis ben ik net zo: de vloer moet leeg zijn en de stoelen staan recht. Toen mijn jonge dochtertje zei: ‘Mama, niet zo perfecties’ dacht ik: misschien tijd om een beetje te minderen. Tegenwoordig maak ik me minder druk om foutjes, al kan ik nog steeds ontzettend balen van spelfouten in teksten.

Twee collega’s berichtten me op de deadlinedag dat ze me stiekem hadden opgegeven voor deze wedstrijd. Heel leuk en lief, maar dat betekende wel dat ik diezelfde dag nog alle aanmeldingspapieren in orde moest maken. Ik wilde niet zonder de toestemming van mijn baas meedoen en hij antwoordde pas ’s avonds laat: ‘Go get it’. Uiteindelijk stuurde ik alles krap een half uur voor de deadline om middernacht op, normaal niks voor mij, haha. Toen de lokale krant mijn nominatie had opgepikt, werd ik tijdens het carnavallen in mijn tijgerjas continu aangesproken. Toen wist ik: oké nu moet ik wel echt doorgaan.’’

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Emy van Meel © Eventary

Alianne Ballemans (50) secretaresse manager P&O, Franciscus Gasthuis & Vlietland.

,,Ik ben een planner in hart en nieren. In groep acht was ik al de regelaar: voor het eindfeest had ik een vergadering met de meester over het bakken van de cakes en het organiseren van de spellen en toneelstukjes. Ik hou ervan nieuwe dingen te bedenken die collega’s met elkaar verbinden. Zo hebben alle collega’s op mijn afdeling een ‘secret friend’. Het idee is dat je voor jouw ‘friend’, af en toe stiekem iets leuks koopt of een attent kaartje schrijft. Ik heb pas een doosje melkchocolade gekocht en kreeg zelf hele mooie dinerkaarsen. Precies mijn smaak, zó leuk.

Toen twee P&O-afdelingen moesten fuseren, organiseerde ik een lunch waarbij iedereen iets te eten moest meebrengen waar een verhaal aan vastzat, bijvoorbeeld over de laatste vakantie. Je kan je vast een voorstelling maken van de weerstand die zoiets eerst oproept, maar tegenwoordig wisselen collega’s onderling recepten uit en organiseren we ook borrels, high teas en ontbijtsessies. Ik las met enorm rode wangen over mijn nominatie; uit mezelf hoef ik niet zo in de belangstelling te staan. Maar nu ik middenin dit proces zit, denk ik dat het me kan leren mezelf wat meer te laten zien.’’

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Alianne Ballemans © Eventary

Secretaresse van het Jaar 2019

Hoewel ook mannen zich kunnen opgeven voor de verkiezing, hebben dit jaar alleen vrouwen zich aangemeld. Aan de wedstrijd kunnen secretaresses, personal assistents, management assistants of officemanagers meedoen. De winnares krijgt onder meer een opleiding bij het bekende secretaresse-opleidingsinstituut Schoevers ter waarde van 2.500 euro. De finale vindt 16 april plaats in Sport- en congrescentrum Papendal in Arnhem.