Eerste arbodienst speciaal voor vrouwen: ‘Er is te veel onbegrip’

Met deze arbodienst hoopt het bedrijf dat er meer aandacht komt voor vrouwen op de arbeidsmarkt en dat het verzuimbeleid niet meer one size fits all zal zijn. ,,Vrouwen hebben nu eenmaal te maken met grotere hormonale veranderingen dan mannen. Dan kun je wel zeggen: ga maar door, maar als je ergens in vastloopt, val je uiteindelijk om”, zegt initiatiefneemster en eigenaresse Joyce van Dijk. ,,De omgeving houdt daar nu geen rekening mee.”

Uit onderzoek van het CBS en TNO blijkt dat ziekteverzuim bij vrouwen hoger ligt dan bij mannen. Van Dijk signaleerde een piek ten tijde van zwangerschappen en als vrouwen in de overgang komen. De uitval is vooral te wijten aan onbegrip, denkt Van Dijk. ,,Vrouwen durven vaak niet te praten over hun hormonen. Ze vinden het een privéaangelegenheid en merken ook dat er bij managers niet altijd ruimte is om hun verhaal te doen.” Ook ziet ze dat vrouwen vaak te weinig kennis hebben van hun eigen lichaam.

HealthyWomen – in samenwerking met de gecertificeerde arbodienst Servicecentrum Vitaliteit Arbo en Verzuim (SVAV) - moet daar verandering in brengen. De ondersteuning die ze bieden? Bijvoorbeeld met een wandeltrainer naar buiten of 'levensfasetrainingen’ die vrouwen mentaal en fysiek sterker maken in tijden van hormonale veranderingen. De verzuimmanagers en bedrijfsartsen van de SVAV worden getraind door HealthyWoman.

Niet zeuren geen oplossing

Niet zeuren en gewoon doorgaan, is geen oplossing, ziet Van Dijk. ,,Dat doen vrouwen nu namelijk al, met de hogere verzuimcijfers tot gevolg. De overgang kan wel twaalf jaar duren. Negeren kan even werken, maar het gaat niet voorbij. Als vrouwen meer ruimte krijgen en zich prettig voelen, zal je zien dat er minder verzuim is”, vermoedt Van Dijk. ,,Vrouwen willen helemaal niet thuis zitten. Als ze weten hoe ze er mee om kunnen gaan en accepteren dat het soms extra energie kost, sta je er al heel anders in.”

De nieuwe arbodienst richt zich vooral op vrouwen die werken in sectoren waar veel vrouwen werken, zoals schoonmaakbedrijven, horeca en de zorg. ,,Daar zitten ze met hun handen in het haar. Aan de voorkant proberen ze te werven, maar aan de achterkant vallen ze met bosjes uit. Ik vind het zonde dat deze vrouwen thuis zitten, terwijl dat eigenlijk niet nodig is”, aldus de initiatiefneemster. ,,Ze kunnen met de juiste ondersteuning gewoon aan het werk.”