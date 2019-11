Eigen bedrijf in het buitenland? Ga niet naar Tbilisi

Een eigen restaurant beginnen in het buitenland? Dan kun je het beste naar Lissabon gaan, blijkt uit onderzoek. Technologische ondernemers kunnen Tbilisi, Georgië maken beter links laten liggen terwijl vrouwelijke ondernemers het warmst worden onthaald in de Chileense stad Santiago.

Voor het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van internationaal verhuisbedrijf Movinga, werd van 75 landen wereldwijd bekeken hoe de ondernemingskansen liggen in sectoren waarin het vaakst nieuwe bedrijven worden opgericht: de horeca, (digitale) technologie en import-export.

Warschau

De index laat zien dat je het beste een nieuw restaurant kunt beginnen in de Portugese stad Lissabon. Daar zijn de omstandigheden voor (startende) ondernemers namelijk het voordeligst. De panden zijn aardig betaalbaar, er is genoeg gekwalificeerd horecapersoneel te vinden, de bevolking is welvarend en mensen vinden het leuk om uiteten te gaan.

Naast Lissabon zijn Barcelona en Istanbul ook erg aantrekkelijk voor horecaondernemers. Caïro is de goedkoopste stad om een restaurant te beginnen, maar scoort wel laag op de index vanwege een gebrek aan gastvrij personeel. Amsterdam staat op plek 51, nog ver onder Warschau, Tbilisi en Bogota. Waarom? Volgens de index is er in Amsterdam relatief weinig gekwalificeerd horecapersoneel te vinden.

Wie een technologiebedrijf wil beginnen, kan het beste naar San Francisco afreizen. Dat is vrij logisch gezien de nabijheid van techwalhalla Silicon Valley. Londen en New York staan op plek 2 en 3 voor deze sector.

Moordende concurrentie

De vraag is echter wel: is het beter om je je in een gebied te vestigen waar de omstandigheden optimaal zijn - op het gebied van kosten, opstartduur en groeimogelijkheden - of kun je beter uitwijken naar een gebied waar de voorzieningen minder optimaal zijn maar de concurrentie ook minder moordend is?

Volgens Movinga moet de index avontuurlijke ondernemers helpen bij het nemen van zulke beslissingen. Via de index valt precies te ontdekken in welke steden het onroerend goed bijvoorbeeld het goedkoopst is en de groeimogelijkheden het beste. Dan is de keuze voor de Texaanse hoofdstad Austin niet eens zo'n gekke. Deze stad staat nog wel in de top 10 dus biedt genoeg mogelijkheden voor ondernemers, maar kent minder concurrentie dan het populaire San Francisco.

Havens

Amsterdam is als enige Nederlandse stad opgenomen in de index. Onze hoofdstad scoort het beste op het gebied van import-export en haalt daarmee de top 3 van steden waarin je het beste zo’n bedrijf kunt beginnen. Singapore scoort het hoogst, gevolgd door Shanghai.

Volgens de onderzoekers heeft een stad vandaag de dag niet per se een groot havengebied te hebben om een goede standplaats te zijn voor een import-exportbedrijf. Met sociale media kunnen ondernemers zichzelf tegenwoordig op de kaart zetten waar ter wereld zich ook bevinden. Dan maakt het niet uit of je nu in Zagreb, Rome of in de havenstad Hamburg zit.

Habbekrats

Ondernemers die het minst willen betalen voor het oprichten van hun eigen bedrijf moeten naar het Verenigd Koninkrijk vertrekken. Zowel in Londen als in het Schotse Edinburgh betaal je hier geen kosten voor, terwijl je in Nederland bijvoorbeeld rekening moet houden met notariskosten en kosten voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Ook in Zuid-Afrika en Roemenië start je voor een habbekrats je eigen onderneming. Maar ongeduldige ondernemers kunnen maar beter niet naar Kaapstad vertrekken: daar duurt het oprichten van een eigen bedrijf gemiddeld veertig dagen. Ter vergelijking: in Nederland duurt dat gemiddeld maar vier dagen en in Nieuw-Zeeland is dat zelfs in een dag gepiept.

