Eigenlijk geen tijd om te werken in stressmaand december

De to do list voor komende week is indrukwekkend. Zowel thuis, als op het werk. Thuis zingen de kinderen de sinterklaasliedjes nog uit volle borst, terwijl jij op internet last minute nog een foute trui voor de kerstborrel op het werk zoekt. En moet er voor het kerstfeest op school ook nog een waxinelichtje in een kersthuisje worden geknutseld en gevulde eitjes voor dertig kinderen worden gemaakt. Van het geplande wegwerken van achterstallige e-mail komt die avond weer niks, want de ouders worden geacht om met glühwein in de hand te socializen rond de vuurkorf op het schoolplein. De kinderen slapen slecht door alle spanning van eerst sinterklaas en nu het kerstfeest. En wat doen we nu met die beef Wellington? Toch maar een keer proefkoken voordat ie Eerste Kerstdag op tafel komt? Kan die kerstoutfit echt wel? En wat was het plan voor oudjaarsavond eigenlijk? ,,Heel veel verwachtingen in één maand die je moet proberen te vervullen’’, zegt Thijs Launspach, pyscholoog en auteur van het boek Fokking druk.



December is voor veel mensen zelfs zó druk dat ze eigenlijk geen tijd hebben om te werken. Maar op kantoor schreeuwen de cijfers voor de jaarafsluiting om aandacht. Er moet nog heel veel dit boekjaar af, terwijl je effectief nog maar zes werkdagen hebt. Kortom: The most wonderful time of the year is voor velen vooral de vermoeiendste tijd van het jaar.



,,Tel daar de grijze, grauwe, korte, donkere dagen bij op en je begrijpt waarom wij met ons bedrijf middenin de drukste tijd van het jaar zitten’’, zegt directeur Mascha Mooy van Bye Bye Burnout. ,,Alles moet nog even afgerond worden om met een schone lei het jaar in te kunnen gaan. Hup, hup, hup, snel, snel, snel. Mensen beseffen dat nu het jaar bijna voorbij is dat ze nog niet alle gestelde doelen hebben gehaald en dat moet alsnog.’’