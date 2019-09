Eindelijk kunnen zíj op vakantie

De meerderheid gaat in juli en augustus op vakantie

Nederlanders zijn vorig jaar gezamenlijk 39,9 miljoen keer op vakantie geweest. Kortere vakanties worden vooral geboekt in de maanden oktober tot en met maart, mei en juni en langere vakanties in juli en augustus. Dat blijkt uit het Continu Vakantie Onderzoek van NBTC-NIPO Research. Sinds 2002 doen het Nederlandse Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) en Kantar gezamenlijk onderzoek naar het vakantiegedrag van Nederlanders.



Ongeveer een kwart van alle binnenlandse vakanties werden vorig jaar geboekt in de maanden juli en augustus. En zelfs 31 procent van alle buitenlandse vakanties werd vorig jaar genoten in deze zomermaanden. Ter vergelijking; in september werden ruim 1,2 miljoen langere vakanties geboekt naar het buitenland. In juli waren dat er met 3,3 miljoen bijna drie keer zoveel en in augustus met 2,2 miljoen bijna twee keer zoveel.



Het CBS heeft in 2016 onderzocht hoeveel mensen in het hoogseizoen op vakantie gaan. In de negen weken tussen 2 juli en 2 september vertrokken toen 9,9 miljoen mensen ten minste een keer op vakantie (58 procent van de gehele bevolking). De piek van het vakantieseizoen was op 30 juli. Toen verbleven ruim 3,7 miljoen Nederlanders in een hotel, tent, caravan of huisje in het binnen- of buitenland. Op 2 september waren dat er nog ruim 1,8 miljoen.