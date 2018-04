'Elke avond noemen mijn vrouw en ik alles op waar we dankbaar voor zijn'

4-urige werkweekHet boek The 4-Hour Workweek is een ware bestseller met 2 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd. Een werkweek van 4 uur, dat willen we allemaal wel. Wij waren nieuwsgierig: wie is het gelukt? Hoe doe je het? Aflevering 7: Hugo Bakker (47).

,,Het is een proces geweest van falen, falen, falen. In het begin had ik een strandhut op de Malediven voor ogen. Dat was mijn droom. De laptop-lifestyle. Zo zag ik Tim Ferris, de schrijver van The 4-Hour Workweek ook rondtrekken. Ik hou van strand, duiken, zeldzame dieren in het wild zien. Dat ultieme gevoel van vrijheid. Maar ik heb eerst een hoop moeten leren om financieel vrij te kunnen zijn.”

,,Ik wist dat ik een passief inkomen moest bouwen. Ik heb het een tijdje gezocht in beleggen. Maar handelen op beurzen kostte me meer geld dan vrijheid. Ook ben ik via internet een hoop geld kwijtgeraakt door van die snel-geld-systemen. Het is bizar wat je tegenkomt. Bedrijven die dertig procent rente per week beloven. Ik trapte erin. En toen bedacht ik op 31 december 2013: ik heb allemaal kennis op het gebied van trainingen geven, in energizers verzinnen, in teambuilding en vaardigheden in het werken met groepen. Waarom ga ik dat niet publiceren en automatiseren?”

3.000 euro

Volledig scherm Hugo Bakker © Privé archief Bakker werkte dat jaar keihard. Hij schreef twee boeken en bouwde aan zijn site 101werkvormen.nl. ,,Ik wilde elke maand 3.000 euro hiermee verdienen. En dat lukte. Op zijn site kunnen trainers, coaches en leraren het gratis e-book ‘33 energizers’ downloaden, waarna er een aanbieding volgt voor een live inspiratiedag en je via mail aanbiedingen krijgt voor online trainingen.



,,Als ik wil, hoef ik niks meer te doen. Maar van niks doen, word ik niet gelukkig. Daarvoor ben ik hier niet op aarde. Ik wil het liefst zoveel mogelijk mensen inspireren. Wie en waarmee, dat maakt me niet zoveel uit. Ik heb deze missie nooit eerder beseft, totdat mijn moeder overleed aan ALS. Een vreselijke spierziekte. Terwijl ze in het proces van het loslaten van het leven zat, was ze zo betrokken met alles en iedereen. Dat heeft voor mij m’n ogen geopend om dit ook te doen voor anderen. Als businesscoach. Het heeft me zo’n enorme drive opgeleverd. Dat had ik niet kunnen vermoeden. Het lukt me nu om droog te houden, maar vaak genoeg als ik dit verhaal op een podium vertel, dan sta ik er met tranen. En mensen in het publiek huilen mee.”

Om te zorgen dat hij zich volledig kan richten op enkel het geven van trainingen, moest Bakker dingen uitbesteden. ,,Alles zelf doen zit in m’n DNA. En uitbesteden kost geld. Maar toch ben ik bereid om dit te doen. Via Facebook-advertenties komen bezoekers naar mijn website. En ik heb mensen aangenomen die antwoord geven op mail, whatsapp en messenger. Je wordt van alle kanten benaderd met vragen. ‘Ik heb een online training gekocht, maar het lukt me niet om in te loggen’, dat soort vragen beantwoorde ik eerst allemaal zelf. Sinds kort heb ik ook een eventmanager aangenomen. Zij regelt mijn boekingen, regelt de locaties etcetera. Dat geeft veel rust.”

Gebed

Inmiddels is de droom van een hutje op de Malediven verandert in een vrijstaand huis, samen met vrouw en hun twee dochters van 11 en 13. ,,Binnenkort ga ik een heerlijk huis kopen met veel grond erbij. Maar buiten het materiële is het de vrijheid in mijn hoofd. Elke avond voor het slapen gaan doen mijn vrouw en ik een gebed waarin we alles opnoemen waar we dankbaar voor zijn. We hebben de handen gevouwen of houden elkaars handen vast. Gisteravond zei ik bijvoorbeeld dat ik superdankbaar ben hoe goed mijn dochters groeien, dat ik heel blij ben met onze gezondheid en dat ik een mooie dag had gehad met klanten."

Bakker: ,,God heeft een plan met de wereld, met ieder van ons. Je moet doen waar jij voor gemaakt bent. Voor mij is dat mensen inspireren, content maken, content leveren en al het andere wil ik door anderen laten doen. Om financieel vrij te zijn, moet je eerst hard werken. Dat is spannend. Maar doe vooral iets wat je energie geeft en waar je niet van leegloopt.”

Een week als deze



Maandag

Van 9 tot 9.15 uur doe ik een Facebook-livesessie voor mijn klanten. Dan deel ik altijd een tip en ik vraag naar de focus voor de dag. Daar committeren ze zich aan. En tot slot zeg ik altijd ‘En nu als de sodemieter aan de slag.’ Daarna ga ik bezig met content maken. De middag is vrij voor hobby. Ik doe bijvoorbeeld mee aan de Nederlandse kampioenschappen voor verspringen.



Dinsdag

Van 9 tot 9.15 uur doe ik een Facebook-livesessie voor mijn klanten en ik werk aan een webinar.



Woensdag

Van 9 tot 9.15 uur doe ik een Facebook-livesessie voor mijn klanten en werk ik aan m’n website. ‘s Middags breng ik samen door met mijn vrouw en kinderen.



Donderdag

Van 9 tot 9.15 uur doe ik een Facebook-livesessie en ‘s middags sporten.



Vrijdag

Op deze dag geef ik van 10 tot 17 uur een training.



Zaterdag

Deze zaterdag loop ik een hardloopwedstrijd voor een goed doel. Daar zet ik me graag voor in.



Zondag

Naar de kerk en een relaxdag. Succesboeken lezen en meestal iets van sporten, wandelen of joggen. We gaan bij familie of vrienden op visite en daarna keihard op de bank hangen.