Ellen (30) kampte met anorexia: ‘Ik had geen grammetje vet meer op mijn botten’

Haar dieptepunt? Ellen Roetgerink denkt even na. „Het moment dat ik door de pijn nauwelijks nog uit bed kon komen. Hoe zacht mijn matras ook was, ik had geen grammetje vet meer op mijn botten.” Het gesprek is in Sportcentrum Marian in Oldenzaal. Een maand geleden betrok Roetgerink hier een kleine, gezellige ruimte waar ze als gewichtsconsulent en ervaringsdeskundige mensen coacht op het gebied van eetstoornissen.