Elon Musk: 'Loop weg uit nutteloze vergaderingen'

In een gelekte email van de CEO aan het hele personeelsbestand beschrijft Musk andere manieren waarop het personeel de bedrijfsvoering zou kunnen stroomlijnen. Om efficiënter te werken, mogen werknemers weglopen uit onproductieve vergaderingen. In zijn mail noemt hij grote vergaderingen ‘de plaag van grote bedrijven’. ,,Het is niet onbeleefd om weg te lopen, het is onbeleefd om iemand te dwingen te blijven en zijn tijd te verdoen’’, schrijft hij. Als er toch een meeting plaats moet vinden, moet deze ‘erg kort’ worden gehouden.

Hiërarchie

Nut van vergaderen

De visie van Musk op vergaderen lijkt radicaal. Toch is hij niet de enige die twijfelt aan het nut van de traditionele meeting. ,,Vergaderingen nemen veel van onze tijd en onze aandacht in beslag. We moeten ons afvragen hoe nuttig dat is’’, stelt ook de Britse arbeidspsycholoog Tony Crabbe, auteur van Nooit meer te druk. Vergaderingen zijn volgens Crabbe vaak te lang, meestal een half uur of een uur. ,,Niet omdat we dat zelf zo bedacht hebben, maar omdat dat de standaardtijd daarvoor is in Outlook’’, legt hij uit. ,,Maar voor de meeste dingen die we willen bespreken, zouden we genoeg hebben aan 7 of 8 minuten.’’