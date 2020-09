Elon Musk spoort Tesla-werknemers aan harder te werken: ‘Recordkwartaal mogelijk’

,,Maar we zullen het moeilijk krijgen om dat record te bereiken”, zo geeft hij daarbij aan. ,,Beschouw het afleveren van voertuigen als absolute topprioriteit”, benadrukt Musk dan ook in zijn e-mail, meldt Elektrek . Met ‘alle hens aan dek’ moet het doel te halen zijn, stelt hij.

Tesla hoopt dit jaar een half miljoen voertuigen af ​​te leveren, en heeft er in de eerste zes maanden ongeveer 179.000 van de band laten rollen. Tesla maakt de Model S, X, 3 en Y in zijn autofabriek in Fremont, Californië, en de Model 3 in zijn gigafabriek in Sjanghai.