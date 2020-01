Emmy (26) heeft een ‘slaapverwekkende’ baan: ‘Maar ik doe meer dan iemand onder narcose brengen’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Emmy de Wilt (26), anesthesiemedewerker in het St. Anna Ziekenhuis.

Hoe leg je aan vrienden uit wat voor werk je doet?

,,Ik zorg samen met de anesthesioloog dat patiënten stabiel door de operatie heen komen, met zo min mogelijk pijn en bijwerkingen. Ik zorg voor de narcose, bewaak patiënten, dien pijnmedicatie toe en houd de vitale waardes in de gaten.’’

Dat is misschien wel meer dan mensen denken?

,,Ja, veel mensen denken dat er een spuitje wordt gegeven, dat werkt een aantal uren en daarna wordt iemand weer wakker. Maar mijn werk is veel meer dan dat. De beademing van patiënten in de gaten houden, bijvoorbeeld. Of bloeddrukdaling, dat hangt vaak samen met een narcose. En we anticiperen ook op onder andere bloedverlies.’’

Is dit je droombaan?

,,Ik wist dat ik de zorg in wilde, maar dit was voor mij een redelijk onbekend beroep. Het dynamische spreekt me heel erg aan. Geen patiënt is hetzelfde en je helpt iemand echt door zo’n operatie heen. Daarnaast heb ik veel vrijheid. Ik werk onder supervisie van een anesthesioloog, maar daarbinnen ben ik redelijk vrij.’’

Het is nogal een verantwoordelijkheid, het bewaken van de vitale waardes. Ben je nooit bang dat het misgaat en iemand niet meer wakker wordt?

,,Die verantwoordelijkheid maakt het werk juist leuk. Het klinkt eng, maar je groeit er met kleine stapjes in en wordt langzaam losgelaten. Alles wordt goed in de gaten gehouden. Dat betekent niet dat ik nooit in het zweet sta – zelfs de meest ervaren mensen hebben dat – je moet soms gewoon een koele kikker zijn, snel handelen en de knop omzetten.’’

Je moet voor deze baan dus een koele kikker zijn?

,,Ik denk vooral dat je gestructureerd moet werken en rustig moet kunnen blijven op het moment dat het nodig is. Wat ook heel belangrijk is in deze functie is samenwerking. Je moet ook echt een teamspeler zijn. Je communiceert voortdurend met mensen in de operatiekamer.’’

En even een cliché over een zorgberoep: alleen maar vrouwen?

,,Anesthesiologie is best wel technisch. We werken veel met apparatuur, zoals beademingsmachines. Dat maakt dat het beroep ook voor mannen interessant is. In onze groep van 25 zitten 4 mannen. Dat is meer dan in andere vakgroepen. Ook anesthesiologen zijn vaak mannen.’’

En vaak vroeg opstaan en veel diensten?

,,Binnen de zorg is dit een relatief regelmatig beroep. Het werk vindt grotendeels plaats op de operatiekamer en dat is gepland. Ik werk vier keer negen uur, van 07.45 tot 16.45 uur. Daarnaast word ik ingedeeld voor bereikbaarheidsdiensten. Dan zijn er geen operaties gepland, maar kun je wel worden opgeroepen voor een spoedoperatie.’’

Blijf je dit doen tot aan je pensioen?

,,Dat is nog ver weg, maar het is werk dat je zo interessant kan maken als je zelf wil. Dat maakt het beroep leuk. Sommige collega’s willen liever laag complexe handelingen doen waarbij meer contact is met patiënten. Ik ben jong en zoek de complexiteit op. Ik sta graag op de operatiekamer.’’

In de zorg is er veel aandacht voor de werkdruk en de salarissen. Hoe sta jij daar eigenlijk in? Houd je dit werk wel vol tot aan je pensioen?

,,Ik mag niet klagen. Ik heb bepaalde verantwoordelijkheden en bereikbaarheidsdiensten waardoor mijn salaris anders is. Natuurlijk is het fijn dat er wel iets bijkomt. We merken ook dat personeel schaars is en dat er bezettingsproblemen zijn. Maar hier in het ziekenhuis wordt dat goed opgelost. Er is een fijne werksfeer, we lossen het als team altijd op. Ook scheelt het dat ik op de operatiekamer werk. Er is altijd een anesthesiemedewerker nodig per operatiekamer waardoor de bezetting altijd goed geregeld is. Ik voel niet de druk die sommige verpleegkundigen voelen.’’

Is je werk fysiek zwaar?

,,Er zijn dagen met veel korte ingrepen dat ik meer moet tillen. Maar er zijn ook lange operaties waar ik gewoon een zittend beroep uitvoer en de monitoren in de gaten houd. Daardoor kan ik het denk ik langer volhouden dan de meeste verpleegkundigen.

En, zit je de hele dag binnen of kom je ook weleens buiten?

,,Je kunt in de lunchpauze naar buiten. Maar het scheelt dat we een koffiekamer hebben met veel raampartijen. Dat is geen donker hol of zo.’’

De koffiekamer. Automatenkoffie?

,,Ja, maar er wordt veel aan gedaan om de kwaliteit goed te houden. Soms krijgen we ook soep, of een worstenbroodje. Er wordt veel gedaan aan werkgeluk. Je kunt het ook altijd aangeven als er iets verbeterd moet worden op de afdeling, daarin voel ik me wel gehoord.’’

Zijn er eigenlijk ook minpunten aan dit werk?

,,Soms lopen er dingen anders dan je denkt. Dan heb je ineens een hele drukke dag met veel spoedpatiënten. Maar die afwisseling is tegelijkertijd wat het leuk maakt.’’

Laatste vraag: slaap je zelf eigenlijk goed?

,,Haha, ja. Ik slaap zelf prima. Ik heb er zelfs geen narcose voor nodig.’’

