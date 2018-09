'Empathie is op de werkvloer helemaal niet zo handig'

Rekening houden met de gevoelens van anderen is een dingetje tegenwoordig. Empathie wordt door veel mensen zelfs zo hoog in het vaandel gehouden dat je al snel een barbaar lijkt als je de zin ervan ook maar een beetje in twijfel trekt. De Vlaamse professor in de filosofie Ignaas Devisch is zo iemand. Voor de evolutie die aan de gang is, waarbij leidinggevenden zich empathischer zouden moeten opstellen richting medewerkers, heeft hij geen goed woord over. ,,Dat je je emotioneel moet prijsgeven, en laten we het verschrikkelijke cliché niet vergeten van uit je comfortzone komen", smaalt Devisch.