Enige Nederlander met baangarantie begrijpt werkzoekenden

Ze zijn werkzoekend, of helpen mensen zonder baan juist in hun zoektocht naar arbeid. Bij de Stichting JobHulp in Culemborg komen ze samen. Vanochtend bracht koning Willem-Alexander, de enige Nederlander die al sinds zijn geboorte wist wat zijn beroep zou worden, er op verrassingsbezoek. De vorst, tegen de werkloze Jos: ,,Frustrerend toch, zitten wachten op antwoorden die er niet komen?’’

Als ze vooraf had geweten wie ze deze donderdagochtend zou spreken, zegt ecologe Lysanne Jackson (32), dan had ze ’s morgens vroeg toch een laagje mascara aangebracht. De veertig jaar oudere Pieter Kleingeld, die Jackson begeleidde in haar zoektocht naar een passende baan: ,,Nee, niet doen. Je moet juist altijd jezelf zijn, daar hebben we het over gehad.’’

Jackson en Kleingeld ontmoetten elkaar via de Culemborgse stichting JobHulp. Werkzoekenden als Jackson worden aan vrijwilligers – ‘maatjes’ - als Kleingeld gekoppeld, om samen te sparren over alle hindernissen tijdens een zoektocht naar een werk. Jackson en Kleingeld wisten dat de burgemeester van de Gelderse stad er deze ochtend met ze over zou praten. Maar ze hoorden kort voor de ontmoeting dat hij nog een speciale gast mee zou nemen: koning Willem-Alexander.

Kleingeld: ,,Ik ben zo blij dat ik het vooraf niet wist, dat Willem-Alexander er ook bij zou zijn. Want dan had ik hier vast niet zo uitgeslapen gezeten.’’

Verzekerd van werk

Als beschermheer van het Oranje Fonds – dat de stichting JobHulp ondersteunt – wilde de koning zelf wel eens weten hoe dat werkt, zo’n maatjesproject voor werkzoekenden. Het is een bijzonder beeld: waarlijk de enige Nederlander die sinds zijn geboorte weet dat hij verzekerd is van werk en ook al vanaf zijn jongste jaren weet hoe dat bijzondere beroep er uit zal zien, die zich onderdompelt in de emoties van werkzoekenden.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander bij Jobhulp. Rechts in het rood ecologe Lysanne Jackson. Naast haar (met bril) staat Pieter Kleingeld, die haar begeleidde in haar zoektocht naar werk. © ANP

Neem het verhaal van Jackson: afgestudeerd aan de universiteit van Wageningen kon ze maar geen passend werk vinden. Ze had een baan, bij de administratie van de Sociale Verzekeringsbank, maar dat sloot nauwelijks bij haar opleiding en interesse aan. Door de stichting JobHulp werd ze gekoppeld aan Kleingeld, gepensioneerd technoloog. En och man, dat klikte. Want wat bleek: niet alleen Jackson, maar ook Kleingeld is maf van de natuur. Dus zij voerden hun gesprekken over werk en leven het liefst buiten, wandelend. Willem-Alexander, tegen Kleingeld: ,,Oké, maar wat bracht u haar verder bij, behalve mooie wandelroutes?’’

Kleingeld: ,,Netwerken! Dat bleek de valkuil van Lysanne. Ik heb haar meegenomen naar vakbeurzen en daar bleek ze niet af te durven stappen op haar gebied. Daar hebben we het uitgebreid over gehad.’’

Mede dankzij de gesprekken met haar maatje Kleingeld, heeft Jackson nu wel werk dat aansluit bij haar opleiding, interesses en capaciteiten, ze werkt bij de Europese natuurbeschermingsorganisatie Eurosite in Tilburg.

Trouwe dienst

Dat netwerken, dat is bij meer werkzoekenden een probleem. ,,Daar hadden we het vanochtend nog over’’, grinniken Jos Diemel (55) en René van Zantvoort (57) uit Culemborg. Diemel is nu een jaar op zoek naar werk, nadat hij door een reorganisatie na ruim 26 jaar trouwe dienst op straat kwam te staan als leidinggevende bij een cateringbedrijf. ,,En prompt stapt de man met het allergrootste netwerk van het land binnen. De koning!’’

Ook Diemel vindt netwerken lastig, merkt zijn maatje Van Zantvoort, die als zzp’er werkt als P&O-adviseur en arbeidsdeskundige. ,,Hij heeft echt alle capaciteiten voor een mooie, andere baan, maar hij was wat te veel naar binnen gekeerd; hij keek vooral op zijn computer welke vacatures op hem afkwamen, in plaats van dat hij zelf op zoek ging. Ik zeg altijd tegen werkzoekenden: je baan is vanaf nu op zoek naar nieuw werk te zijn. Vul daar je dagen mee, met activiteiten in die richting.’’ Diemel: ,,Ik heb 26 jaar niet gesolliciteerd, dat is ook zoiets waar je niet bij stil staat.’’

Quote Ik heb 26 jaar niet gesollici­teerd Jos Diemel

En dan is er de pijn van de afwijzingen, vermoedt Willem-Alexander. En erger nog: de bedrijven die niet eens de moeite nemen om te reageren op een sollicitatie. Tegen Diemel: ,,Frustrerend, zitten wachten op een antwoord dat er niet komt.’’ Inderdaad, knikt de verblufte werkzoekende.

Als de koning weer is vertrokken, merkt hij op: ,,Of hij zich helemaal voor kan stellen wat je meemaakt als werkzoekende weet ik niet. Maar hij deed wel echt zijn best om zich in mij te verplaatsen. Daar stond ik wel van te kijken.’’