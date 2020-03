Er zijn meer Nederlandse ceo’s die Peter heten dan directeuren die vrouw zijn

Uurloon

Dan zijn er nog andere kwesties waaruit de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen blijkt. Ze verdienen in Nederland nog steeds niet hetzelfde uurloon, het aantal vrouwen in de Tweede Kamer is sinds 2010 gedaald en het aandeel vrouwelijke deskundigen in nieuws- en actualiteitenprogramma’s is een magere 23 procent. Zorgwekkend, zegt Aletta Makken, fondsenwerver en maker van een Nederlandse website over Internationale Vrouwendag. ,,Onze ouders en grootouders hebben zo gestreden voor gelijkheid. Op de een of andere manier lijkt het alsof het gevoel van noodzaak weer in is gekakt. Dat is niet oké.” Vrouwen én mannen denken ten onrechte dat het met de ongelijkheid wel meevalt, constateert ze. ,,Heel veel vrouwen, en ook mannen, denken dat het wel meevalt in Nederland, maar we zijn er nog lang niet. Het blijft een punt van aandacht.”