'Er zit wat mij betreft geen enkel voordeel aan werken in de zomer'

Anne de Hond ziet vooral voordelen aan het werken in de zomermaanden. ,, In juli en augustus is het een stuk rustiger. Alle administratieve taken vallen af, omdat studenten vakantie hebben. In de zomer gaan vooral collega's met kinderen op vakantie. Ik blijf met een klein clubje kinderloze collega's over, wat erg gezellig is. Op de warme dagen balen we natuurlijk wel een beetje, maar als troost nemen we een extra pauze om een ijsje te halen."



De eigen vakantie is een andere reden waarom Anne graag doorwerkt in de zomer. ,,Mijn vriend en ik willen massatoerisme ontwijken. We gaan dit jaar buiten het hoogseizoen naar Italië. We hebben geen kinderen, dus geen vakanties waaraan we gebonden zijn."