Eric Corton: ‘Ik ga tot het uiterste om het goed te doen’

Daags na zijn succesvolste optreden ooit, in Carré met de bejubelde voorstelling Ma, geniet Eric Corton op een schitterende nazomermorgen bij café-restaurant Polder van rust, of zoiets. De mooiste mannenstem van Nederland is er klaar voor.

,,Zeg dat, het mooist. Alleen vijf rollen door elkaar heen spelen, in die enorme zaal, waarbij je voelt ook het tweede balkon zo intensief te bereiken. Ik had dertien jaar niet op het toneel gestaan. Mijn toenmalige toneelcollega Frederique Huydts overleed en ik had geen zin meer, en legde de focus op radio. Die acteercarrière leek ten einde, maar kwam langzaam terug. Penoza was een omslag en veel mensen zeiden: ‘Kijk nou, die mijnheer van de radio is aan het acteren.’ Maar dat was m’n oorspronkelijke vak. Terugkeren was zo spannend.”