Evaluatiegesprek met je baas? Zo pak je dat aan

Het beoordelingsgesprek, evaluatiegesprek of functioneringsgesprek. Het voortgangsgesprek of doelstellingsgesprek. Het is maar net hoe je het noemt, maar je ontkomt er bijna niet aan dat je op een zeker moment met je leidinggevende in gesprek moet over je functioneren. Hoe bereid je dat voor en hoe pak je het aan?

1. Wees geen lijdend voorwerp

Spannend, wat je baas dit keer over je te zeggen heeft! Veel medewerkers zijn geneigd om tijdens een gesprek met een leidinggevende in een passieve rol te kruipen. ,,Tijdens zo’n gesprek worden mensen vaak een beetje het lijdend voorwerp”, zegt Tineke Kanters, zelfstandig adviseur en auteur van het boek Gesprekken die werken. ,,Ik raad mensen aan om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je ontwikkeling door daar al thuis over na te denken.”

2. Voer een GESPREK

Realiseer je dat het een gesprék is, het woord zegt het al. ,,Veel mensen hebben het gevoel dat een beoordeling iets eenzijdigs is”, zegt Kanters. ,,Maar een gesprek voer je toch echt met z’n tweeën. Ben je daar bewust van en voer dat gesprek ook. Het gaat ook over jou. En als je voelt dat het eenzijdig wordt, zeg dat dan ook tijdens het gesprek.”

Jacco van den Berg, trainer en auteur van Het Grote Gesprekkenboek ziet dat er tijdens het beoordelingsmoment ook steeds vaker aandacht is voor het stellen van doelen. ,,Dan hoor je in het eerste gedeelte van het gesprek de beoordeling, in het tweede deel gaat het over de toekomst en jouw ontwikkeling. Daar kun je ook benoemen wat je sterke punten zijn en hoe je je talenten graag wil inzetten.”

3. Wensen kenbaar maken

,,Zij die wachten, zijn altijd te laat”, zegt Van den Berg. Leidinggevenden weten niet wat je wil, als je het niet uitspreekt. Denk daar in de voorbereiding van een beoordelingsgesprek over na. Hoe denk je over je werk? Hoe voel je je in je werk en wat zou je graag willen doen het komende jaar? ,,Als je hebt gehoord van een bepaald traject of project dat er aankomt, is dit het moment om aan te geven dat het je leuk lijkt om daar een bijdrage aan te leveren en waarom jij daar goed in bent. Zorg dat je ook volgend jaar aan je trekken komt, steek energie in de toekomst", aldus Van den Berg.

4. Heb lef

Wanneer voel je je eigenlijk beter? Als je naar buiten loopt en denkt, nou dat was het weer voor dit jaar. Of als je de gang op loopt en bent opgekomen voor jezelf en wat je wil doen het komende jaar? Realiseer je dat van tevoren. ,,Een goed gesprek vereist een bepaalde mate van assertiviteit”, zegt Van den Berg. ,,Ja, het vraagt lef”, zegt ook Kanters. ,,Maar ik zie dat leidinggevenden het ook altijd fijn vinden om het gesprek te voeren. Het is niet altijd onwil, maar ook dat ze gevangen zitten in een patroon met lijstjes en cijfers die ze medewerkers moeten geven.”

Quote Al is de beoorde­ling een verrassing, probeer het dan toch met feiten te onderbou­wen Jacco van den Berg

5. Maak geen ruzie

Je hebt hard gewerkt, maar toch valt de beoordeling lager uit dan je had gehoopt. Je bent het er niet mee eens en je kunt er niets aan doen. Het belangrijkste advies: blijf rustig. ,,Uit onmacht hebben medewerkers de neiging om ruzie te maken”, zegt Kanters. ,,Dan beland je in een welles-nietes-discussie. En als je een beetje boos bent, zeg je soms dingen die je beter niet had kunnen zeggen.” Dat beaamt Van den Berg: ,,Je moet het gesprek altijd op basis van argumenten blijven voeren. Al is de beoordeling een verrassing, probeer het dan toch met feiten te onderbouwen en kenbaar te maken waarom je een ander oordeel verdient. Met deuren slaan los je niets op.”

Teken niet als je het oneens bent

Vaak komt er tijdens het beoordelingsgesprek een formulier op tafel dat je moet tekenen voor gezien. Van den Berg adviseert dat niet te doen als je het er niet mee eens bent. ,,Laat op papier zetten dat je het oneens bent met hoe het is gegaan.” Als je wordt overvallen door de beoordeling is het wijsheid om een ‘time-out’ aan te vragen. ,,Stop met het gesprek en zeg dat je op dit moment niet goed kan verwoorden waarom je het oneens bent met de leidinggevende en niets wil ondertekenen. Nodig eventueel een derde persoon uit bij de hervatting van het gesprek.”

