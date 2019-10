Expats vertellen: zo is het leven over de grens écht

Werken en wonen in het buitenland; dat klinkt heel opwindend. Zeker als dat op één van de populairste plekken ter wereld om te werken is, zoals Londen of Silicon Valley. Vier mensen, werkzaam in verschillende delen van de wereld, vertellen over hun leven over de grens: ‘De eerste paar weken heb ik met buikpijn rondgelopen.’

We willen het meest graag werken in de steden Londen, New York of Parijs, bleek uit eerder onderzoek onder 64.000 Europeanen uit 28 landen. Ons eigen Amsterdam komt op een twaalfde plaats in de lijst. Hoe is het om te werken en wonen in Londen, Genève, Silicon Valley of Singapore? Deze expats vertellen:

‘Londen trekt veel knappe koppen aan. Dat betekent ook veel concurrentie.’

Morgan Hielkema (31)

Werkte bij: JP Morgan

Waar: Londen, Verenigd Koninkrijk.

,,Ik woonde bijna zes jaar lang in Londen. Daar werkte ik voor een bank, in een gebouw met zo’n 10.000 anderen. Sinds een jaar ben ik terug in Nederland en woon ik in Amsterdam. Ik heb totaal geen spijt van mijn tijd in Londen. Al ben ik ook wel weer blij om terug te zijn.’'

,,Als je werkervaring wilt opdoen in de financiële wereld, zit je wel goed in Londen. Mijn kantoor zat in Canary Wharf; een gebied in Londen dat zo’n beetje het financiële hart van de wereld is. Wat me daar opviel is dat er heel veel talent rondloopt. Londen trekt gewoon veel knappe koppen aan. Dat betekent ook veel concurrentie. In mijn eerste weken dacht ik, ik laat mijn werk voor zich spreken. Alleen zo werkt het daar niet. Je moet zorgen dat je leidinggevende weet wat je hebt gepresteerd, anders word je niet opgemerkt. Ik vind het lastig om te bepalen of dat in Nederland anders is. Ik denk het wel, want er zijn in Londen gewoon zoveel anderen.

,,Vergeleken met Amsterdam is Londen echt groot. Het is een stad opgemaakt uit veel verschillende dorpjes. Iedere wijk is weer totaal anders. Dat maakt het leuk. En overal zitten restaurants en natuurlijk ‘pubs’. Ik vind de stad wel heel vies. Ik ging - net als iedereen in Londen - iedere dag met de metro naar werk. Als ik na een ritje van een half uur mijn neus snuitte, schrok ik me dood wat ik daar zag. Qua kosten is het natuurlijk ook niet te doen. Het eten en drinken viel me eigenlijk wel mee, want je salaris is er ook op aangepast. Maar het kopen van een huis is onmogelijk. Collega’s die dat deden hadden of een hele hoge hypotheek, of woonden ergens buiten Londen. Ik ben nu op zo’n leeftijd dat ik een koopwoning en kinderen wil, dus dan is Nederland beter.’'

Volledig scherm Morgan Hielkema © Privé-archief

‘Als je maar heel even je auto op de stoep zet, kun je een sneer van de mensen verwachten’

Astrid van Genderen Sort (52)

Werkt bij: VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR

Waar: Genève, Zwitserland

,,Ik woon sinds 2015 samen met mijn man en twee kinderen (10 en 5) in Genève, omdat ik hier een baan kreeg aangeboden op het hoofdkantoor van UNHCR.’’ Voor die tijd was Astrid jarenlang ‘op pad’. ,,Ik heb vijf jaar in Peking gewerkt. Daarna werkte ik in het veld, in verschillende crisisgebieden.’’

,,Ik ben heel blij met ons leven in Genève’’, zegt de 52-jarige moeder. ,,Het is een prachtige stad en het is een goede plek voor onze kinderen. Al liep ik de eerste weken wel met buikpijn rond. Ik was Peking en rampgebieden gewend. Vergeleken daarmee is het hier zo ‘normaal’. Het is net een dorp eigenlijk. En het is natuurlijk ‘Zwitsers’; alles is perfect georganiseerd. Je wacht hier zelden op een bus en de medische zorg is ook top geregeld. Er zijn ook regels; heel veel regels. Als je maar heel even je auto op de stoep zet, kun je een sneer van de mensen verwachten. In mijn eerste paar weken had ik meteen zeven bonnen.’’

De cultuur is iets gesloten, vindt Astrid. ,,Ik kom al vijf jaar lang mijn Zwitserse buurman tegen, maar we zijn nog steeds niet verder dan ‘ça va?’ gekomen. Je doet minder snel een kop koffie met elkaar, zoals misschien in Nederland. We hadden laatst voor het eerst een groot burenfeest met het hele gebouw. Toen sprak ik mensen die ik nooit eerder echt had gesproken. Ze zijn heel vriendelijk, maar gewoon iets meer op zichzelf.’’

Op haar werk heeft ze daar minder last van. ,,Het is een internationale organisatie, dus iedereen is wat meer gewend aan verschillende nationaliteiten. En je ziet elkaar elke dag.’’ Astrid en haar familie blijven voorlopig graag wonen in Geneve. ,,Maar, als je aan mij vraagt: ‘waar wil je later wonen?’, is dat toch liever op een plek met veel gezelligheid en waar de mensen wat sneller voor elkaar open staan. Misschien wel Italië.’’

Volledig scherm Astrid van Genderen Sort © Privéarchief

‘Werkdagen zijn hier niet van negen tot vijf’

Mariel van Tatenhove (53)

Werkt bij: Amazon

Waar: Santa Clara in Silicon Valley

,,Ik werk nu 2,5 jaar bij Amazon. Daarvoor werkte ik bij meerdere start ups, ook in Silicon Valley. Als je van techniek houdt, is dit de juiste plek. Ik heb zelf geen technische achtergrond. Toen ik hier aankwam was ik zwaar onder de indruk van alle grote bedrijven die hier gevestigd zijn; Apple, Google, Samsung en Hewlett-Packard. Ik dacht: ben ik daar wel slim genoeg voor?’’

,,Ik werk aan Alexa, de voice assistent van Amazon. Ik help bedrijven met het gebruik van Alexa in hun producten. Voor het werk in deze branche heb ik veel moeten leren over techniek. Ik ben zelf erg nieuwsgierig, dus ik heb actief om hulp gevraagd. In Silicon Valley moet je sowieso van je durven laten horen, anders red je het niet. Er zijn hier heel veel hoogopgeleide mensen, die uit alle hoeken van de wereld komen. Om op te vallen mag je dus best zeggen wie je bent, wat je doet en waar je goed in bent. Dat is – denk ik - een beetje Amerikaans.’’

,,Een verschil met Nederland is dat werkdagen hier niet van negen tot vijf zijn. Je hebt te maken met klanten vanuit de hele wereld. Ik bel vaak vroeg in de ochtend met Europa en laat in de avond met Azië. Dus als ik tussendoor een paar uur weg wil om een boodschap te doen, of naar de kapper wil gaan, kijk niemand raar op. Je moet wel heel goed op jezelf letten. Ik was eerst zo’n gek die midden in de nacht mijn e-mails checkte. Dat doe ik dus niet meer.’’

,,De werksfeer hier is ‘work hard, play hard’. Ik heb hier hele goede vrienden gemaakt, die rond dezelfde tijd als ik aankwamen. Dat is echt mijn geluk geweest. Wij zijn een soort familie geworden, ook omdat onze ‘echte’ familieleden elders wonen. We gaan heel vaak een lang weekend naar Yosemite of Lake Tahoe. Een vakantie van drie weken is dan weer niet echt gebruikelijk hier.’’

Hoe ze de toekomst ziet, weet Mariel nog niet zeker, maar voorlopig zit ze op haar plek. ,,De overgang van expat naar ‘langetermijnburger’ is bij mij echt in stappen gegaan. Zo was de aanschaf van mijn huis bijvoorbeeld heel belangrijk. Toen voelde ik me echt verbonden met het leven hier.’’

Volledig scherm Mariel van Tatenhove © Privéarchief

‘Met anderhalf uur vliegen zit je op Bali. Dat doen we als ik een lang weekend heb’

Martijn Wijdeveld (47)

Werkt bij: Heerema

Waar: Singapore

,,Ik woon bijna drie jaar in Singapore, waar ik voor Heerema werk, een Nederlands bedrijf dat actief is in de olie-, gas- en windindustrie. We hebben het grootste kraanschip ter wereld besteld, en dat wordt in Singapore gemaakt. Ik ben projectleider en ik stelde zelf voor om op locatie te gaan werken, zodat ik dicht bij mijn werk zit.’’

Martijn vertrok samen met zijn vrouw en kinderen naar het kleinste land van Zuidoost-Azië. ,,Je rijdt hier binnen een uur het land door. En met anderhalf uur vliegen zit je op Bali. Dat doen we als ik een lang weekend heb.’’ Singapore is ondanks het kleine formaat een multiculturele wereldstaat. ,,Mensen die hier wonen en werken komen vanuit de hele wereld. En daar gaan ze heel pragmatisch mee om. In veel wijken gelden strenge regels qua etnische samenstelling: een percentage percentage Singaporezen, Maleisiërs, Indiërs, et cetera. Wij woonden hiervoor in Bergschenhoek, een dorp in Zuid-Holland. Daar had je dat multiculturele echt niet. Voor onze kinderen vind ik dit wel goed. Zo leren ze van andere culturen.’’

Op het werk is dat niet anders. ,,Ieder heeft zijn eigen eetgewoontes; wel of geen varkensvlees, wel of niet pittig. Het kiezen van een lunchtent is daarom soms nog een hele opgave.’’ In de weekenden doet Martijn vooral veel met zijn gezin. ,,Al gaat het maken van vrienden hier best gemakkelijk. Er zijn veel Nederlanders, die we leren kennen via de Hollandse School waar onze kinderen op zitten. Wat ik lastig vind is dat we zo ver weg van onze familie in Nederland wonen. Stel er gebeurt iets, dan zijn we er niet meteen. Uiteindelijk gaan we weer terug.’’

Volledig scherm Martijn Wijdeveld © Privéarchief

