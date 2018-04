Experiment: direct, zonder opleiding, aan het werk in zorg

Salaris 'Ik heb meer geld ingeleverd voor meer vrijheid'

Hoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Bram Retera (57). Hij werkt 18 uur per week als psycholoog en behandelt mensen die last hebben van oorsuizen. Voorheen werkte hij in de IT.