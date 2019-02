Familie Rijkens leeft van 1800 euro per maand. ‘Frisdrank koop ik niet meer’

50 jaar minimumloonEen fulltime baan tegen een minimumloon is anno 2019 goed voor 1615 euro bruto per maand. Dát er een absolute ondergrens is, is ter bescherming van de werknemer. Maar of het voldoende is om van rond te komen?

,,Mijn man is volledig afgekeurd", vertelt Marijke Rijkens uit Biervliet. ,,Een versleten rug, reuma en ptss. Ik zit gedwongen thuis omdat mijn man de zorg voor de kinderen niet in zijn eentje redt en kinderopvang te duur is. Tot ze alle drie op de basisschool zitten, ontvangen wij een uitkering ter hoogte van het minimumloon. Inclusief alle toeslagen is dat voor ons zo'n 1800 euro per maand. Dat is eigenlijk net te weinig. We redden het, dankzij de Voedselbank en mensen in de buurt weten het ondertussen ook.” Ze lacht. ,,Het voordeel is dat we drie meiden hebben, ik kan alle kleren doorschuiven.”

50 jaar

Het minimumloon bestaat morgen precies vijftig jaar. Al liet de 611,70 gulden die werknemers toen per maand kregen wel enigszins te wensen over. Te weinig, vonden veel politici eind 1968. Maar ter vergelijking: onze oosterburen kenden tot 2015 helemaal geen minimumloon. Tegenwoordig leggen we het flink af tegen de Luxemburgers: daar was het minimumloon in 2017 al bijna 2000 euro per maand. Rijkens zucht: ,,Ons weekbudget is ongeveer zestig euro. Door de btw-verhoging is alles duurder geworden en onze auto rijdt ook niet op water. Die hebben we echt nodig voor mijn man. Als we honderd euro per maand zouden hebben, zou dat al lucht geven.”

In Nederland worden iets meer dan 6 procent van de werknemersbanen in 2017 betaald volgens het minimumloon. Het percentage werknemers dat het minimumloon verdient, is in de eerste decennia na invoering voortdurend gedaald, laat het CBS weten. In de jaren negentig steeg het enkele jaren, waarna het weer daalde. Vanaf de millenniumwisseling ligt het vrijwel stabiel.

Uitzendkrachten

In welke branches komt het minimumloon relatief vaak voor, en waar veel minder? In de verhuur en overige zakelijke diensten zitten met 14 procent relatief de meeste banen op het minimumloon. Binnen deze groep bevinden zich de uitzendkrachten. Ook in de horeca zitten met ruim 10 procent relatief veel banen op het minimumloon. Bedrijfstakken met relatief zeer weinig minimumloonbanen zijn de delfstoffenwinning en de energievoorziening. Ook in bedrijfstakken als de industrie, de bouw en het onderwijs werken minder mensen tegen het minimumloon dan gemiddeld.

Tekst gaat verder na de grafiek.

Volledig scherm In de verhuur en overige zakelijke diensten zitten met 14 procent relatief de meeste banen op het minimumloon. © CBS

Wat leeftijd betreft is de familie Rijkens een uitzondering, het zijn namelijk met name jongeren die het minimumloon krijgen. Onder de jongeren van 20 tot 25 jaar krijgt een op de vijf (iets minder dan 20 procent) het minimumloon, onder jongeren van 15 tot 20 jaar is dit 15 procent.

Van de 30- tot 65-jarigen verdient minder dan 5 procent van de werknemers minimumloon. Onder 65-plussers ligt het percentage minimumloners wel weer wat hoger.

Tekst gaat verder na de grafiek.

Volledig scherm Onder de jongeren van 20 tot 25 jaar krijgt iets minder dan 20 procent minimumloon. © CBS

Marijke Rijkens hoopt straks aan het werk te gaan in de detailhandel of in de zorg. ,,Als ik in de zorg wil werken, moet ik wel weer naar school.” Tot die tijd moet de familie Rijkens hoe dan ook creatief blijven in hun uitgavenpatroon. ,,Frisdrank haal ik niet meer in huis, we drinken allemaal limonade”, vertelt ze. Tanken doet het gezin in België (,,Dat scheelt toch 25 tot 30 cent per liter”) en met de producten van de Voedselbank maken ze maaltijden die ze voorheen nooit bedacht hadden. Een uitje met de kinderen is een zeldzaamheid als je moet rondkomen van een minimumloon. ,,Daar moeten we lang voor sparen. Maar als we de kinderen zo vrolijk en blij zien, dan weten we: daar doen we het voor.”

Volledig scherm Marijke en Leo Rijkens. Op de achtergrond dochter Eline (3) met poes Kareltje. © Foto: Ramon Mangold