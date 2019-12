Familiebedrijf pakt zelf alle 620 kerstpakketten in

poll Nieuw: bedank je trouwe pakketbe­zor­ger met een reep chocolade

17 december De pakketbezorger krijgt meestal geen kerstfooi, terwijl dit juist de maand is waarin hij of zij het drukst is. Journalisten Jeroen van Bergeijk en Lex Boon bedachten daarom een kerstbedankje in de vorm van een chocoladereep, te bestellen via internet. De pakketbezorger komt hem nietsvermoedend bezorgen, waarna de dankbare klant hem terug in zijn handen drukt.