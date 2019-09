FC Urban is de Netflix van het voetbal: ‘Traditionele clubs zijn niet meer van deze tijd’

De Netflix van de voetbalbranche, zo noemen de Amsterdamse Kees Lohman (35) en Joep Lamme (32) hun sportonderneming. Bij FC Urban heb je geen teamverplichtingen of vaste speeltijden. ,,We willen de grootste voetbalclub ter wereld worden.’’

,,Eigenlijk begon het ooit met een eigen frustratie’’, vertelt Joep Lamme, samen met Kees Lohman oprichter van FC Urban. ,,Kees en ik wilden af en toe een balletje trappen, maar ergerden ons aan al het gedoe dat bij teamsport komt kijken.’’

Laagdrempelig

Voor menig teamsporter zijn de frustraties van Lamme herkenbaar. Een training die op het laatste moment wordt afgelast omdat er niet genoeg spelers zijn. Of elk weekend vroeg uit de veren moeten voor een voetbalwedstrijd. Waarom niet spelen zonder al het gedoe van een traditionele club, vroegen Lamme en Lohman zich af. Zo rolde het balletje voor hun concept. De overtuiging: door te kunnen voetballen waar en wanneer je wilt, blijft de sport laagdrempelig. ,,Het past heel goed bij deze tijd’’, stelt Lamme. ,,Veel mensen willen zelf bepalen waar en wanneer ze sporten. Met FC Urban heb je die vrijheid. Het is vergelijkbaar met het nieuwe tv-kijken: we kijken ook steeds vaker on demand programma’s.’’

Quote We hebben leden in Londen en Parijs en aan het einde van de zomer trappen we af in Valencia Joep Lamme

Het concept, in 2016 opgericht, groeit snel. Behalve Amsterdam doen ook Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen, Nijmegen, Eindhoven en nog een aantal steden mee. Lamme en Lohman zijn zelfs buiten Nederland actief. ,,We hebben leden in Londen en Parijs en aan het einde van de zomer trappen we af in Valencia’’, zegt Lamme.

In totaal organiseert FC Urban ongeveer zestig wedstrijden per week. De club heeft meer dan duizend betalende leden, maar Lamme en Lohman hebben torenhoge ambities: ,,Onze droom is om de grootste voetbalclub van de wereld worden. Dat doel staat hier groot op een bord, zodat we niet vergeten waarvoor we het doen’’, vertelt de Amsterdammer. De meeste leden van FC Urban zijn millennials, voornamelijk mannen tussen de 18 en 35 jaar oud. ,,Gek op voetbal, maar vaak veel te druk voor alle verplichtingen’’, weet Lamme. „Je ziet onder deze groep het aantal lidmaatschappen bij traditionele clubs dalen.’’

Hoe werkt het?

FC Urban organiseert wedstrijden op zogenaamde ‘urban spots’. Lamme: ,,Dat kan een park zijn, maar bijvoorbeeld ook het dak van een hotel, of ergens in een gymzaal.’’ Leden kunnen zich tot vijf minuten van tevoren aanmelden voor een wedstrijd. Het enige wat ze dan nog moeten doen, is op tijd op het veld verschijnen met aan hun voeten natuurlijk voetbalschoenen. ,,Wij zorgen voor de rest, zoals een betaalde scheidsrechter, maar ook hesjes en een bal’’, zegt Lamme. Die rekwisieten haalt de scheidsrechter, team master genoemd, op bij een lokale kroeg. ,,In elke stad zijn er cafés waarmee wij samenwerken. Daar staat een ‘urban box’ met alle spullen opgeslagen.’’

Net als Netflix en Spotify werkt FC Urban op abonnementsbasis. Vanaf een tientje per maand voetbal je onbeperkt. Voor 14,99 euro kan je het abonnement maandelijks opzeggen. Wie abonnee wil worden moet zichzelf een cijfer geven in de app. Daarna houdt de app je niveau bij. ,,Tijdens wedstrijden wordt bijgehouden hoe je speelt. Dus bijvoorbeeld hoeveel doelpunten je maakt’’, legt Lamme uit. ,,Zo kunnen we voor elke match gelijkwaardige teams samenstellen.’’

Overigens kan het gebrek aan vastigheid voor sommige mensen nadelig zijn. Veel teamsporters vinden het sociale aspect van hun hobby belangrijk. Sociale interacties heb je weliswaar ook bij FC Urban, maar je sport niet wekelijks met een vaste club mensen. Niet iedereen zal het prettig vinden dat het team er telkens anders uitziet. Daar tegenover staat volgens Lamme dat spelers voortdurend nieuwe mensen leren kennen. ,,Na een wedstrijd wordt er vaak ook nog een biertje gedaan bij een kroeg in de buurt.’’

Volgens Lamme is het uitvalpercentage ondanks de vrijblijvendheid bij FC Urban heel laag. ,,Wij kunnen niet garanderen dat iedereen ook écht komt opdagen, maar eigenlijk komt een no-show bijna nooit voor. Als het dan toch gebeurt, dan vult onze scheidsrechter het gat op.’’

Het nieuwe sporten

Lamme denkt dat er in de sportbranche veel ruimte is voor innovatie. ,,Naar mijn idee is de populariteit van traditionele clubs tanende. Mensen willen flexibel sporten, zonder vastigheid’’, zegt hij. Daar is de ondernemer niet alleen in. FC Urban doet sterk denken aan die ándere Netflix-achtige sportdienst, namelijk het Amsterdamse sport- en fitnessplatform OneFit. Leden kunnen met een abonnement sporten op verschillende locaties in Nederland, en straks ook op duizenden plekken in Europa. Het gaat dan om groepslessen, maar met een lidmaatschap heb je ook toegang tot een sportschool, of bijvoorbeeld de huur van een tennisbaan. Overigens mag je als OneFitter wel maximaal vier keer per maand op dezelfde plek sporten.