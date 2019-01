Feestje, deadline: hoe erg is het om een nachtje door te halen?

VideoNa een leuk feestje of een belangrijke deadline in de ochtend kan het gebeuren dat je slechts een paar uurtjes slaap hebt gehad. Hier kan je biologische klok behoorlijk van slag van zijn. Maar wat betekent dit 'doorhalen’ nou voor die klok? Dat is de vraag die prof. dr. Bert van der Horst stelt in de Universiteit van Nederland.

De klok die in de hele wereld gebruikt wordt, telt 24 uur. Echter, onze biologische klok heeft er 25 uur. Dat betekent dat je iedere ochtend een uurtje later wakker zou worden als het aan jou lag. Om dit te voorkomen, wordt je lichaam wakker van het licht dat 's ochtends gaat schijnen. Op deze manier raakt je klok weer in het goede ritme. Wat belangrijk is, want je biologische klok regelt meer dan alleen je slaap: onder andere je bloeddruk, je reactietijd en je darmen worden gereguleerd door je klok.

Ochtend- of avondmens?

Of jij 's ochtends om 7 uur fluitend naast je bed staat of dat jij het liefst tot 11 uur in bed ligt te dromen, hangt óók af van je biologische klok. Dit is niet je hele leven hetzelfde: als klein kind werd je al vroeg wakker, als tiener kon de wekker niet laat genoeg gaan en wanneer je wat ouder wordt zal je langzaam steeds wat vroeger wakker worden.

Volledig scherm © Shutterstock

Iedere dag dat jij de wekker zet om vroeg naar je werk te gaan, is er een grote kans dat jij hiermee tegen je biologische klok ingaat. Een Duits onderzoek wees volgens Van der Horst uit dat 60 procent van de bevolking één uur per werkdag te kort slaapt. De helft hiervan, 30 procent, mist zelfs twee uur per nacht. Maar wat is nou het gevolg van deze verstoring van je biologische klok? De gevolgen kunnen op lange termijn serieus zijn. Slaaptekort kan leiden tot hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en obesitas.

Maar, dit is wel alleen bij systematisch slaaptekort. Heb jij te weinig slaap door een wel erg leuk feestje of een belangrijke deadline de volgende ochtend, dan is er volgens Van der Horst echt niet direct iets aan de hand.

*Dit is een wekelijkse bijdrage van de Universiteit van Nederland.

Bekijk hier alle bijdragen van de Universiteit van Nederland op deze site.