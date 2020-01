Festival voor iedereen met een ‘werkdroom’: jezelf leren oppeppen en in een ijsbad duiken

Een festival voor werkdromen, wat moeten we ons daarbij voorstellen?

Van Rheenen: ,,Het is een evenement gewijd aan je droom op werkgebied, of dat nu het opstarten van een nieuw bedrijf is, het lanceren van een product of nog iets anders. Voor de werknemers binnen mijn eigen bedrijf organiseer ik dergelijke evenementen al een paar jaar. Ik wilde datzelfde aanbieden aan iedereen die een werkdroom heeft. We kijken op het evenement natuurlijk naar zaken als de business-strategie, maar we gaan ook verder, bijvoorbeeld ook naar het fysieke aspect van ondernemen. Wil je succesvol zijn, dan moet je fit zijn.’’

Hoezo?

,,Wat je ook wilt bereiken, je hebt energie nodig om je droom te laten slagen. Dat moet je lichamelijk aankunnen. Als jij slecht hebt geslapen en vervolgens geeuwend aan de bank moet vertellen waarom jij een lening van tien miljoen zou moeten krijgen, dan gaan ze waarschijnlijk niet akkoord. Diegene die beslist, kijkt niet alleen naar je plannen, maar ook naar jou. Ga jij doen wat je zegt?’’

De tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Ondernemer Martijn van Rheenen © privé-archief

Wat staat deelnemers zoal te wachten op het festival?

,,We hebben een vol programma; vanaf twee uur ‘s middags, met groepssessies, workshops en ook wat onderdelen die je misschien niet zou verwachten bij iets wat met werk te maken heeft. Zo gaan we deelnemers leren hoe ze zichzelf op kunnen peppen voor ze een grote prestatie moeten leveren - met lichaamseigen stofjes als dopamines en endorfines. Ik kan niet te veel verklappen, maar dat doen we onder meer door in een ijsbad te duiken.’’

Heftig.

,,We kijken naar ondernemen zoals sporters kijken naar het leveren van de beste prestatie en kunstenaars naar het maken van hun beste werk. Daar is wel wat inzet voor nodig. Maar we sluiten af met een groot feest, dat gaat door tot twee uur 's nachts. Je moet jezelf ook goed belonen voor dat harde werk en geluk kunnen vinden in het najagen van die droom.’’

Wat maakt het eigenlijk zo lastig om zo'n werkdroom waar te maken?

,,Ten eerste is verandering moeilijk. Je wordt wakker en denkt nog aan die droom, maar vijftien minuten later ben je alweer met andere dingen bezig. Ten tweede zijn mensen, als ze het hebben over hun droom, vooral bezig met het ‘wat’, het zakelijke doel dat ze moeten halen. Maar het ‘waarom’ van hun droom, waarom ze dat nou zo graag willen, dat raakt op de achtergrond. Vraag tien ondernemers naar waaróm ze datgene willen waar ze van dromen, en acht beginnen te hakkelen. Niet omdat ze geen reden hebben, maar omdat ze er niet goed genoeg over nagedacht hebben.’’

Hoe helpt het ‘waarom’ bij het bereiken van je dromen?

,,Weet je waarom je iets wilt, dan geeft dat je wel de motivatie om oude processen te doorbreken. Misschien kom je erachter dat jouw droom eigenlijk niet zo sterk is. Dat het meer de verwachting is van je omgeving of iets wat je jezelf hebt opgelegd. Dat is juist goed, want dan kan je je richten op wat jij wél wilt bereiken. Is dat je alles waard, dan ben je bereid de benodigde risico’s te nemen en verandering in gang te zetten. Bovendien helpt het helder hebben van je droom anderen te overtuigen jou te steunen. Kan jij duidelijk uitleggen waarom jij dit ene ding wilt en waarom de rest van ons dat ook zouden moeten willen, dan krijg je iedereen mee.’’

