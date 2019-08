Field service engineer Mike (22): ‘Ongeveer 50 procent van de tijd ben ik in het buitenland’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbij komen. Een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, waar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Mike van Heezik (22), field service engineer bij OMVE.

Wat doet een field service engineer eigenlijk?

,,OMVE maakt machines voor de voedselindustrie. Bijvoorbeeld om frisdranken of melkproducten te maken. Overal ter wereld verhelp ik verstoringen, onderhoud ik die machines en geef medewerkers cursussen hoe ze de machine moeten bedienen.’’

Wow, jij reist dus de hele wereld over. Waar ben je dit jaar al geweest?

,,In Singapore, Zuid-Afrika, China en Brazilië. Ongeveer 50 procent van de tijd ben ik in het buitenland. De overige werktijd ben ik op kantoor. Klanten komen eerst naar Nederland om de machines te bekijken en te beoordelen. Daarna reis ik met hen mee om de machine uit te pakken, te installeren en in gebruik te nemen.’’

Dat klinkt avontuurlijk!

,,Ja, de ene dag sta ik in een zuivelfabriek in Brazilië en een week later in een frisdrankfabriek in China. Maar als je dit werk doet om te reizen, moet je gewoon op vakantie gaan. Als ik onderweg ben zie ik vooral vliegtuigen, taxi’s, hotelkamers en restaurants. Ik heb geen tijd om steden te bezoeken, want vaak is er alweer een volgende klus ergens anders. Als je graag een bepaalde plek wilt bezoeken, is het mogelijk om je verblijf te verlengen, maar ik vind het ook erg fijn om het weekend weer thuis te zijn.’’

Volledig scherm Mike van Heezik in Zweden bij een onlangs opgeleverd project. © Privé archief

Is dit je droombaan?

,,Ik vind het vooral erg leuk om met mijn handen bezig te zijn en om service te verlenen. Voordat ik hier werkte, heb ik nooit veel gereisd. Nu hoort dat wel bij mijn baan. Dat reizen maakt het soms ook zwaar. Dan zit ik een hele dag in het vliegtuig, terwijl ik liever met mijn handen bezig ben. Ik zie me dit werk dan ook niet nog twintig jaar doen. Aan de andere kant hoor ik soms van collega’s die weg zijn gegaan, dat ze het reizen missen.’’

Wat zijn belangrijke eigenschappen van een field service engineer?

,,Je moet goed kunnen communiceren zodat de verwachtingen van de klant helder zijn. Je moet technisch zijn en creatieve oplossingen kunnen bedenken. Als je ergens in Peru in de jungle staat, kan je niet even naar de bouwmarkt rijden om een onderdeel te kopen.’’

Hoe heb je dat dan opgelost?

,,We nemen altijd twee koffers met gereedschap mee, maar in dit geval had ik toch een ander onderdeel nodig. Uiteindelijk bood een lokale fietsenmaker hulp en kon ik zo de machine repareren.’’

En natuurlijk een goede talenkennis?

,,Ja, dat gaat steeds beter. Inmiddels spreek ik goed Duits en Engels en versta ik redelijk Spaans. De meeste klanten spreken overigens Engels. In China schakelen we soms een tolk in.’’

Als je zoveel reist, vlieg je dan business- of economyclass?

,,Economy. Maar omdat we zo vaak reizen, krijgen we wel vaak een upgrade naar een stoel met veel beenruimte. Ook hoef ik bijna nooit meer te wachten tijdens het inchecken.’’

Nog een belangrijke vraag, hoe is de koffie?

,,In Colombia krijg je echt de lekkerste koffie. Als ik daarheen reis, vragen collega’s vaak of ik een zakje voor ze mee wil nemen. In Turkije drink ik niet zo graag koffie, daar zetten ze de koffie op een heel andere manier. Ook in het vliegtuig is de koffie overigens best goed te drinken.’’

Enthousiast geworden over dit werk? Op de Nationale Vacaturebank vind je verschillende relevante functies voor field service engineers.



Krosto Techniek is op zoek naar ‘technici met karakter’. Als je bij dit bedrijf aan de slag gaat als field service engineer heb je uitzicht op doorgroeimogelijkheden én op een vaste aanstelling, aldus de vacature.



Bij The Green Door zoeken ze een field service engineer die helpt bij het testen en verhelpen van storingen van deegmachines bij klanten in Nederland en in het buitenland.



Bij HSPRO Uden wordt een field service engineer gezocht die onder andere storingen kan verhelpen, trainingen kan geven en nieuwe installaties kan laten draaien in België, Luxemburg en Nederland.