Figurant Laura (16): 'De kans dat je eruit springt is vrij klein'

VAKANTIEWERKDe zomervakantie is niet alleen om uit te rusten en op te laden, maar ook om een extra zakcentje te verdienen. In deze serie vertellen zes jongeren tussen de 16 en 25 jaar over hun vakantiewerk. Werk dat net even anders is dan anders. Aflevering 3: figurant Laura Driest (16).

Laat ik voor de gein eens mailen, dacht Laura toen ze op de Instagram van actrice Susan Radder een oproep zag voor figuranten. Een dag later kreeg ze een mail terug dat ze mee mocht doen in de BNNVARA-serie Oogappels. Een serie over vier gezinnen waarvan de kinderen op dezelfde middelbare school zitten.

Laura: ,,Ik heb het nu drie dagen gedaan. Ik weet niet zo goed of ze nog meer dagen hebben. Ik hoop er wel op. Ik vond het heel gaaf om te zien hoe een filmset werkt. Heel veel apparatuur. Wind- en zonneschermen. Karretjes voor geluid. En als ze fietsen nodig hebben in een scène moet je ook echte fietsen hebben. En als er een scène is met eten, dan moet er ook genoeg zijn. Want soms moet het een paar keer over. Dan kun je niet aankomen met drie roze koeken.”

Veel wachten

De opnames waren op een middelbare school in Heemstede. ,,M’n moeder heeft me ernaartoe gebracht. Ik moest drie setjes kleding meenemen. Neonkleuren zijn niet heel handig en grote merken ook niet. Maar dat spreekt voor zich. Ik mocht me niet te zomers kleden, want de serie wordt in het najaar uitgezonden. Ook moest ik een rugtas mee met schoolboeken. De eerste dag was ik niet zenuwachtig, maar ik had er wel heel veel zin in. Sommige acteurs die ik heel goed vind, spelen in de serie. Zoals Thor Braun. Toen dacht ik wel even van wow, dit is wel gaaf.”

Figureren in een serie betekent ook veel wachten. ,,In de aula deden we dat. Ja, en dan klets je een beetje met elkaar. Of zit je op je telefoon. Na een tijdje begin je je wel echt te vervelen. Als je dan eindelijk iets mag doen, is dat het wachten wel echt waard. Ik moest een keer op een trap zitten en met mensen praten. Playbacken dan, want je mag geen geluid maken. En ik moest een keer voor de camera en een actrice langslopen. En toen zag ik dat we wel groot in beeld kwamen. Daar doe je het wel voor. Dan zie je jezelf tenminste ook een beetje groot terug, in plaats van mini in de achtergrond.”

Quote Ik kwam er achter dat de acteurs eigenlijk ook heel gewone mensen zijn. Voor hen is het gewoon werk Laura Driest

Gewone mensen