Filiaalhouder Jumbo wil personeel zelf boodschappen laten betalen van vierde wachtende in rij

Bij de supermarktketen is het al jaren beleid dat als je als vierde wachtende bij de kassa staat, je de boodschappen gratis krijgt. Jumbo laat weten dat het om een incident gaat. ,,We zijn inmiddels met de filiaalhouder in gesprek, want dit is absoluut niet de bedoeling’’, aldus een woordvoerster vanuit het hoofdkantoor in Veghel. Het gaat om een Jumbo-filiaal aan De Biezenkamp in Leusden. ,,Wij kunnen bevestigen dat het om onze winkel gaat. Verder mogen we van het hoofdkantoor naar buiten toe niet ingaan op de kwestie’’, zegt de winkelmanager.

Omroepen

Deze boodschap aan de medewerkers zorgt voor veel consternatie op sociale media. Met name op Twitter beschuldigen mensen Jumbo van uitbuiting van het personeel. Ook wordt de vraag gesteld of er sprake is van een incident of dat het beleid in meerdere winkels geldt. ‘Ook bij ons in Zeist is er paniek als er sprake is van een vierde wachtende in de rij. We vermoedden al dat het personeel dit moest betalen’, aldus een twitteraar.