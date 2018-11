Flexplekverhuurder zet verbod op #MeToo-gedrag in huurcontract

Aanleiding van de opmerkelijke stap is de vorig jaar gestarte #MeToo affaire, waarbij in de VS steeds meer vrouwen er voor uitkwamen door bekende mannen te zijn lastig gevallen. ,,Dat zette mij aan het denken,” zegt Schaepman, oprichter en directeur van Tribes, dat luxe werkplekken verhuurt aan digitale nomaden. ,,Vrouwonvriendelijk gedrag valt op geen enkele manier te tolereren, vandaar dat wij dit in de huurvoorwaarden vastleggen.”

Hoe dat verbod in praktijk werkt? Mocht een vrouwelijke flexwerker worden lastig gevallen dan kan ze naar de locatiemanager van de Tribes-vestiging stappen. ,,Als de beschuldiging klopt, zeggen wij het contract onmiddellijk op,” aldus Schaepman.

De flamboyante vastgoedondernemer uit Blaricum, hij richtte Tribes in 2015 op samen met Jasper Bekkering, weigert van een marketingstunt te spreken. ,,Je ziet dat zeker bedrijven van Amerikaanse en anglosaksische origine dit verwachten. In de VS zijn er ook al bedrijven die dit doen. Het is dus deels marktgedreven.”



Hij erkent dat ‘vrouwonvriendelijk gedrag’ een brede definitie is, er is een flink grijs gebied. ,,Dat is soms lastig te bepalen. Maar wij denken dat vermelding in de huurvoorwaarden preventief werkt. We vestigen daardoor extra aandacht op de onwenselijkheid van zulk gedrag.”

De aanpassing van de standaard huurvoorwaarden vindt gelijktijdig plaats met de opening van de 23ste Tribes-vestiging aan het Amsterdamse Raamplein. Dat is niet geheel toevallig, want elk filiaal is zoals de naam al aangeeft (Tribes is Engels voor 'stam', red) qua inrichting geïnspireerd op een van de circa 35 nomadisch levende stammen op de wereld.



Na eerder de Masaï, de Maori's en de Chukchi koos Schaepman (56) nu voor de Mosuo: dat is een eeuwenoude Chinese stam, hoog in de Himalaya, waar vrouwen het voor het zeggen hebben. ,,Ik ben er afgelopen februari op bezoek geweest en het is zo'n harmonieuze samenleving, vrouwonvriendelijk gedrag bestaat niet.”

Al met al is Tribes afgelopen drie jaar hard gegroeid. In ons land zijn er inmiddels zestien vestigingen: zeven in Amsterdam en de rest in Rotterdam, Den Haag en Eindhoven. In België exploiteert het bedrijf er vier, allemaal in Brussel, en in Duitsland drie. ,,We zitten overal enkel in de grootste, internationale steden. Daar zit onze doelgroep.”





Volledig scherm Eduard Schaepman tijdens zijn bezoek aan de Mosuo-stam in februari 2018 © Tribes Wel vertraagt de groei, want in De Volkskrant verkondigde Schaepman vorig jaar dat hij eind 2018 op 35 filialen wilde zitten. Met de hard stijgende vastgoedprijzen blijkt dat te hoog gegrepen. ,,Dat aantal lukt pas volgend jaar. We willen alleen ergens beginnen als we een goede locatie kunnen vinden.”



Het thema van nomadische stammen past exact bij de doelgroep, meent hij. Het aantal kleine zelfstandigen blijft groeien en zij kunnen overal werken. Steeds meer bedrijven werken bovendien met flexplekken. ,,Zelf heb ik sinds 2012 ook geen vaste werkplek meer. Ik heb een laptop en telefoon en that's it.”

Tweederde van de Tribes-klanten zijn grote ondernemingen. ,,Banken en verzekeraars lukt het steeds moeilijker jonge mensen te vinden,” zegt Schaepman die lang voor kantoorverhuurgigant Regus werkte. Voor innovatieve projecten huren ze ruimte bij ons in binnensteden. Daar komen jonge krachten wél graag naar toe.”

Naast het verhuren van ruimte biedt Tribes in iedere vestiging allerlei services zoals een stomerij, massages, sportschool en deelauto's. Een barrista bereidt goede koffie.



De komende jaren hoopt Schaepman de Tribes-formule te franchisen buiten Europa. Zo denkt hij tweeduizend filialen naar honderd landen te kunnen brengen.

Geld lijkt daarbij niet het probleem. Hij heeft miljardair Marcel Boekhoorn als aandeelhouder achter zich staan, net als Michiel Mol (ex-Lost Boys en Spyker). Durfinvesteerder Oaktree Capital uit Californië is vorig jaar eveneens ingestapt. Hoeveel Tribes omzet wil de ondernemer niet zeggen. Wél dat de opstartkosten per locatie als snel 1,5 tot 2 miljoen euro vergen.



De opening van het nieuwe Amsterdam filiaal - gevestigd in Reinout Oerlemans’ voormalige Eyeworks hoofdkwartier - belooft Schaepman klein te houden. De flamboyante ondernemer zal niet met een roedel huskies aankomen zetten, zoals bij de opening van de vestiging op Schiphol die op de Chukchi stam is geïnspireerd. In Brussel nam hij al eens rendieren mee en een Maori-oorlogsdans voerde Schaepman uit in Den Haag.

Voor de opening van de Tribes vestiging bij het Rotterdamse Rivium nam baas Schaepman 250 schapen mee.