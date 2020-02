Flexwerk niet ongezond, maar kan wel bijdragen aan bestaande gezondheidsklachten

Het CBS vroeg tussen 2007 en 2017 aan 112.000 mensen tussen de 20 en 65 jaar hoe gezond zij zich voelen. Het doel was om te achterhalen of flexwerk leidt tot meer stress en een slechtere gezondheid, zoals vaker beweerd wordt.

Voormalig topambtenaar en oud-lid van de Raad van State Hans Borstlap waarschuwde het kabinet onlangs over de ‘doorgeslagen flexibilisering’. In een interview met deze site noemde Borstlap flexibilisering zelfs ‘de nieuwe sociale kwestie van deze tijd’. En ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) pleitte voor het terugdringen van flexwerk vanwege de nadelige gevolgen.

Volgens Thijs Bol, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, staan de resultaten van het CBS-onderzoek niet in contrast met de adviezen om flexwerk terug te dringen. ,,De commissie-Borstlap stelt dat het bij flexwerken om een kwetsbare groep gaat. Dat blijkt ook uit het onderzoek van CBS’’, zegt Bol. ,,De groep flexwerkers bestaat voor een groot deel uit mensen die kampen met fysieke of mentale gezondheidsklachten. Daar komt zo'n flexibel contract bovenop, dus krijg je te maken met een opeenstapeling van nadelige effecten in het leven. Het flexibele contract is weliswaar niet de directe aanleiding voor gezondheidsklachten, maar het wordt er zeker niet beter op, Het kan zelfs zijn dat gezondheidsklachten aanhouden of toenemen omdat de flexwerker geen stabiliteit heeft.’’