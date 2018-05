Flexwerken neemt toe - staat jouw bureau thuis goed afgesteld?

Het gros van de werknemers (70 procent) werkt minimaal een dag per week op een andere locatie dan het hoofdkantoor, blijkt uit onderzoek. Dat is vaak thuis, maar daar zitten we er vaak scheef en ongezond bij.

Een flex-werkplek buiten kantoor of zelfs thuis heeft veel voordelen. Het kan de reistijd verkorten en concentreren is makkelijker want er is vaak minder afleiding. Maar dan moet je op je werkplek eigenlijk wel precies dezelfde faciliteiten organiseren als op kantoor. Dat zegt hoogleraar Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft, Peter Vink, die vorig jaar een boek schreef over het inrichten van kantoorruimtes.

Sterker nog: het is volgens de Arbowet verplicht om ook thuis te zorgen voor goede omstandigheden. Uit een onderzoek uit 2016 onder werknemers, blijkt dat bij 62 procent de werkplek thuis niet ergonomisch is ingericht. Hoe zorg je dat je ook thuis goed aan het werk gaat? Vier tips:

1. Verstelbaar meubilair

Om te beginnen moet je zorgen voor een goede kantoorstoel die op hoogte verstelbaar is, hetzelfde geldt voor een bureau. De keukentafel of een leestafel in een koffietentje? Meestal niet ideaal. Vink: ,,De hoogte van een stoel moet zo zijn dat je onderbeen ongeveer in een hoek van negentig graden staat.” Hetzelfde geldt voor de hoogte van het bureaublad. ,,Als je je armen langs je lichaam houdt, moeten je armen ongeveer een hoek van negentig graden maken.”

Ook benadrukt Vink dat de ondersteuning van je elleboog essentieel is. ,,Een arm weegt een kilo of zes, zeven. Als dat de hele dag aan je schouder blijft hangen, is dat niet goed.” Met andere woorden: zorg voor een goede armondersteuning of zorg dat je je bureaustoel onder je bureau kunt schuiven.

2. Beeldscherm

Quote Zorg dat lampen niet reflecte­ren in je computer­scherm Peter Vink, hoogleraar Industrieel Ontwerpen Het midden van het beeldscherm van een computer of laptop moet iets onder ooghoogte zijn. Met een laptopstandaard bijvoorbeeld, of een groter beeldscherm. Een laptop kan prima, mits je met software het lettertype op je computer groter kan maken. ,,Anders krijg je een gierennek”, zegt Vink. ,,Dan gaat je hoofd helemaal naar voren staan.” Voor bepaalde taken adviseert hij gebruik te maken van een groter scherm. Als je je technische tekeningen moet maken of bestuderen, bijvoorbeeld.

3. Verlichting

,,Je hebt tegenwoordig hele mooie glanzende schermen, maar als er een raam achter je zit, weerspiegelt dat vaak”, zegt Vink. Daarom zou idealiter het scherm in een hoek van negentig graden op je raam moeten zitten. ,,Als je tegen het licht in gaat zitten, moeten je ogen veel aanpassen. Dan ga je van het felle licht , naar je scherm en weer terug.”

Wat betreft kunstlicht, kun je het beste gebruik maken van ‘diffuse verlichting’. Dat wil zeggen, een lichtbron die zorgt voor gelijkmatige verlichting en daardoor nauwelijks weerspiegelt in het scherm. Vaak hebben kantoorpanden dit soort verlichting, thuis is dat al een stuk lastiger. Maak je gebruik van lampen die vanuit één punt verlichten, zorg dan dat de lamp niet reflecteert in het scherm. ,,Dat leidt af en vermoeit je ogen”, aldus Vink.

4. Variatie

Maar de allerbelangrijkste tip die de hoogleraar wil meegeven is het variëren in houding. ,,Er zijn onderzoeken geweest waaruit blijkt dat mensen die thuis werken, vaak lange tijd in dezelfde houding blijven zitten. Dat is nog meer funest dan in de verkeerde houding zitten.” Ga thuis ook staand je koffie drinken, pleeg een telefoontje terwijl je rondloopt of ga even op de bank zitten als je een stuk moet lezen. ,,Zorg voor de juiste verleidingen - laat de hond uit of drink koffie met je partner of gezinsleden - want gedwongen pauze houden, dat werkt niet.”

Meer flexwerken



International Workplace Group (IWG) deed een wereldwijd onderzoek naar de flexibilisering van werkplekken. 70 procent van de werknemers werkt minimaal een dag per week op een andere locatie. Voor Nederland geldt hetzelfde percentage. Het moederbedrijf van onder andere Spaces en Regus ondervroeg 18.000 professionals uit 96 landen, waarvan 262 senior managers in Nederland.



89 procent van de Nederlandse respondenten gaf aan dat werken op locatie helpt de reistijd te verminderen, 76 procent zei dat werken op afstand werknemers helpt om een betere relatie tussen werk en privé te vinden. Ook gaf 66 procent van de respondenten aan dat het de mogelijkheid voor werknemers om overal te kunnen werken, hielp met het aantrekken en behouden van talenten.