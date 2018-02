Flipse is bladruimer en wordt betaald met complimenten

Het is maandagochtend, 09.00 uur. De thermometer geeft net iets boven het nulpunt aan, maar de grond is nog bevroren. Geen ideale omstandigheden om de Rhenense mountainbikeroute te beheren. Toch parkeert Jan Pieter Flipse zijn auto, pakt een schep uit de achterbak en gaat op pad.

Quote Hier houden we graag de flow erin Jan Pieter Flipse ,,Afgelopen weekend, tijdens het fietsen, zag ik wat plekken die nodig gerepareerd moeten worden. Het dooide zaterdag en dat is de slechtste omstandigheid die een mountainbiketrack kan hebben. Water komt dan op alle plekken boven, alles is nat en je rijdt het met je fiets helemaal kapot. Diepe geulen ontstaan en als je daar niks aan doet, ontstaat er binnen de kortste keren een modderpoel waar mountainbikers omheen gaan fietsen. De grond om de poel heen gaat dan ook helemaal stuk.’’



Flipse laat het zover liever niet komen. Gewapend met een schep wandelt hij tegen de richting in over het kronkelpad, telkens opkijkend of er geen snelle bikers aan komen waar hij voor opzij moet stappen.

Obstakels

,,Dit is een snelle route’’, legt hij uit. ,,Dat betekent dat je er bijna zonder te remmen overheen kunt fietsen. Obstakels als boomwortels of diepe kuilen zul je niet snel op deze route tegenkomen.’’ Hij zet de daad bij het woord en gooit een ‘remkuil’ dicht die voor een bocht is ontstaan. ,,Daar zijn sommige bikers het niet mee eens. Zij willen de kuilen in de route liever behouden, vinden dat meer uitdagend. Voor een technische track kunnen ze bij Recreatiepark Kwintelooijen in Rhenen terecht. Hier houden we graag de flow erin.''

Mijn route

Flipse is beheerder van de Rhenense mountainbikeroute, sinds die in 2014 is aangelegd. ,,Dat betekent dat ik de andere vrijwilligers aanstuur en bepaal wat hier gebeurt. Dit is een beetje míjn route. Als ik hier fiets, voel ik me trots.’’ Dat fietsen doet hij pas een jaar of zes. Daarvoor sportte hij nooit en was hij vooral bezig met zijn motor. ,,Misschien was het een midlifecrisis’’, zegt de Rhenenaar lachend. ,,Maar ik heb mijn motor verkocht en ben sindsdien altijd met het fietsen bezig. Als dat niet zelf op de mountainbike is, dan ben ik hier wel als vrijwilliger langs de route. Maar ik sleutel ook graag aan mountainbikes.’’

Quote Als ik hier onderhoud pleeg, krijg ik vaak leuke reacties van fietsers Jan Pieter Flipse

Flipse schept bladeren uit een waterput langs de route. Een mountainbiker remt af en rijdt langzaam voorbij. ,,Goed bezig’’, roept hij. ,,Als ik hier onderhoud pleeg, krijg ik vaak leuke reacties van fietsers’’, zegt Flipse. ,,Leuk, want dat is mijn salaris. Meer krijg ik er niet voor.’’ Zo nu en dan krijgt Flipse ook wel eens een negatieve opmerking om zijn oren als hij staat te scheppen of te zagen. ,,Als iemand een persoonlijk record probeert neer te zetten en moet afremmen voor mij bijvoorbeeld. Maar dat komt gelukkig bijna niet voor. De meeste fietsers begrijpen ook wel dat er zonder de inzet van de vrijwilligers niet zo’n mooie route zou liggen.’’ Op de hele Utrechtse Heuvelrug zetten vijfhonderd mensen zich in voor het behoud van de tracks. Het werpt zijn vruchten af. De routes staan veelal in de top 20 van mooiste mountainbikeroutes. Amerongen staat inmiddels op nummer 1 op mtb-routes.nl.

Wandelaars

Dat niet alleen mountainbikers in het Rhenense bos recreëren, realiseert Flipse zich maar al te goed. Hij houdt daar tijdens zijn wekelijkse onderhoudsrondje dan ook rekening mee. Hij wijst naar een groepje bomen dat bij een kruispunt van meerdere paden staat. ,,We hebben hier de onderste takken weggehaald, zodat het zicht beter is. Mountainbikers moeten altijd voorrang geven aan wandelaars. Op deze manier proberen we de veiligheid te verbeteren.’’

Verderop, waar de mountainbikeroute over een wandelpad loopt, hebben Flipse en andere vrijwilligers een nieuw wandelpad gecreëerd. ,,Een meter naast de route. Het is niet verboden voor wandelaars om over de mountainbikeroute te lopen, maar we houden het liever zo veel mogelijk gescheiden om ongelukken te voorkomen.’’

Flipse heeft geen cursus of opleiding gevolgd tot beheerder van de Rhenense route. Alles heeft hij samen met de andere vrijwilligers in de praktijk geleerd. ,,Dat kan ook niet anders; dit ‘beroep’ bestond een paar jaar geleden nog niet. We hebben zelf ondervonden dat waterputten langs de route echt nodig zijn om de route droog te houden en dat bladeren in de herfst echt van het pad geblazen moeten worden om het water de kans te geven weg te lopen. Zo is er altijd wat te doen. Als ik hier zelf fiets, inspecteer ik meteen de route. Op mijn vrije maandag ga ik vervolgens aan de slag.’’