Forse tik op vingers voor baas die werknemers niet beschermt tegen corona

De inspectie eist dat de werkgever maatregelen neemt. ‘Hij heeft een zorgplicht voor zijn werknemers en is dus verantwoordelijk om te zorgen dat de werknemers zich aan de richtlijnen (kunnen) houden.’



De zogenoemde ‘eis tot naleving’ van de inspecteurs is een zwaarder middel dan een waarschuwing, zegt Van der Burg. ,,Een schriftelijk document met de gebreken gaat naar de werkgever. Daar staat in wat hij op korte termijn behoort te veranderen.”



Als de groentekweker daar niet aan voldoet, volgt een boete. Hoe hoog die is kan de woordvoerder niet zeggen. ,,Dat ligt aan welke wetten hij heeft overtreden, hoe groot het bedrijf is en of hij al eerder dit soort overtredingen heeft begaan.”



Het is de eerste keer dat een baas een formele tik op de vingers van de SZW krijgt om personeel dat niet goed beschermd is tegen besmettingen. Mondelinge waarschuwingen werden al vaker uitgedeeld. Als de situatie niet verandert kan de inspectie het bedrijf stilleggen.